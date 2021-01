Policía Caminera recuperó 7 motos e intervienen cargas de maderas y vacunos

Efectivos de la Policía Caminera recuperaron varias motos e intervinieron cargas de madera y vacunos por falta de documentaciones.

RESISTENCIA

Motoristas de Caminera recuperaron una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, 110 c.c; color azul.

El rodado presentaba Pedido Activo, desde el 22/11/2020, por Hurto, con intervención de la Comisaría 5° de Capital.

El operativo tuvo lugar en Avenida Castelli y Avenida Chaco, la moto era guiada por un ciudadano de 35 años.

Luego, en el mismo puesto de control, dieron con otra moto con Pedido de Secuestro, conducida por un masculino de 26 años.

Se trata de una Honda, modelo CG 150 c.c; color roja, solicitada por la Comisaría 3° de Barranqueras, desde el año 2011, por una causa de Hurto.

Nuevamente en el lugar secuestraron una motocicleta marca Suzuki GN, de 125 cc; color azul, buscada por una causa de Hurto.

El motovehículo era solicitado por la Comisaría 6° de Capital, desde el año 2014. Era conducida por un masculino de 33 años.

Continuando con los controles, en Avenida Edison N° 2377, incautaron una Guerrero Trip, de 110 cc; color negro.

Tenía Pedido Activo, por Hurto, desde fecha 15/12/2017, con intervención de la Cría. 2° de Barranqueras.

Su conductor tenía 35 años.

En horas de la tarde, nuevamente efectivos Motorizados, realizando controles viales en Avenida Arribalzaga y Leandro N. Alem, recuperaron una moto con Pedido de Secuestro, desde fecha 26/09/2018.

Se trata de una Yamaha Ybr, 125 c.c; color negra, conducida por un joven de 24 años. Era solicitada por la Comisaría 5° Capital, por Hurto.

Seguidamente, en Avenida Castelli y Avenida Arribalzaga, dieron con una Motomel, modelo Skua, 150 c.c; color negro y blanca.

El rodado era solicitado por una causa de Hurto, desde el año 2015, con intervención de la Comisaría 9° Capital.

Era conducido por un ciudadano de 37 años.

Luego, en el mismo puesto de control anterior, recuperaron una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, 110 c.c; color gris, guiado por un masculino de 37 años.

El rodado tenia Pedido de Secuestro, por Sup. Robo, desde el año 2014, a solicitud de la Cría. 3° Capital.

SAENZ PEÑA

El martes pasado, efectivos de Caminera, ubicados sobre Ruta Nacional N° 16 km. 174 a la altura de Sáenz Peña, incautaron madera especie lapacho, que no figuraba en la guía.

Eran transportados en un camión marca Iveco, conducido por un masculino de 35 años. Los Agentes constataron que la Guía presentada, no posee sellado correspondiente de ingreso a la Provincia del Chaco.

Por ello, procedieron a la intervención de la carga, dando intervención a la Dirección de Bosques, por razones de competencia.

VILLA ÁNGELA

Anoche, en otra intervención de Caminera Villa Ángela, detuvieron la circulación de un camión marca Volkswagen, color blanco, transportando 22 animales vacunos.

Al momento del control, su conductor no poseía Guía, ni tampoco D.T.E. emitido por SENASA.

Por ello, dieron intervención a la División Rural de Villa Ángela, quienes se abocaron a sus tareas específicas.

El operativo fue llevado a cabo en Av. Kennedy S/N – Planta Urbana Villa Ángela.

PUENTE GRAL. BELGRANO: LLEVABAN MARIHUANA OCULTA EN UN BOLSO

Este martes, efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros, demoraron el paso de un vehículo marca Peugeot Partner Patagónica, roja, conducida por un masculino, en compañía de otro sujeto, manifestando transportar medicamentos.

Al momento de realizar los uniformados una inspección ocular de lo transportado, observaron dentro del baúl del vehículo, varias cajas de cartón y, un bolso de color negro, el cual contenía en su interior un frasco de vidrio, donde apreciaron una sustancia de color verde amarronada, símil a marihuana.

Seguidamente, dieron intervención a personal del Departamento Drogas Peligrosas, y efectivos de la División Canes, para una inspección tanto interior como exterior del vehículo mencionado.

Finalmente, la magistratura actuante, ordenó que se realice en secuestro de la sustancia que arrojó un pesaje de 28 gramos.

Se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción a la ley N° 23.737 de estupefacientes.