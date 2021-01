Sufre River: Enzo Pérez dejó abierta la chance de irse del club

El mediocampista, gran figura en el triunfo ante Palmeiras que no le alcanzó al Millonario para llegar a la final, dijo que no sabe si fue su último partido en el club.

El mediocampista de River, Enzo Pérez, dejó la puerta entreabierta a una posible salida, al no poder asegurar si la eliminación ante Palmeiras en Brasil significó su último partido con esa camiseta.

“No sé si es mi último partido en River. Tengo contrato acá y a partir de mañana veré con mi representante qué hago y qué piensa mi cabeza”, reveló Pérez.

El mendocino, de 34 años, renovó en febrero pasado su contrato con el “Millonario” y firmó hasta junio de 2023, aunque los rumores sobre salida de otras piezas importantes del equipo como Rafael Santos Borré o Ignacio Fernández, podrían ser el puntapié inicial de un efecto cascada de renovación del plantel.

“En todos los mercados siempre hay propuestas por todo lo que mostramos como grupo. Hay que analizar todo”, cerró.