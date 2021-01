Policía Caminera: Continúan operativos en rutas chaqueñas

En cuatro días se logró recuperar siete motos, cuatro con Pedido Activo, y tres adulteradas, además, la intervención de vacunos, por no contar con las documentaciones.

SAENZ PEÑA

En horas de la noche, Caminera de Sáenz Peña, secuestro una motocicleta marca Ghiggeri, 110 c.c; color azul, la cual, era conducida por un joven de 24 años.

Al solicitar las documentaciones correspondientes, los Agentes constataron que el rodado presentaba anomalías. Por ello, dieron intervención a personal idóneo de la Planta Verificadora N° 3.

Luego de realizar el examen físico a la moto y consultar en la Página web de D.N.R.P.A., se estableció que el número de motor y chasis son originales de fábrica, pero corresponden a una Zanella, modelo ZB, no coincidiendo con las documentaciones exhibidas.

El operativo fue llevado a cabo en Calle 000 y Calle 19-Saenz Peña.

En un mismo operativo realizado en calle 15 y calle 10, dieron con otra motocicleta con adulteraciones.

Se trata de una motocicleta marca Mondial, modelo LD-110cc., color azul.

Personal idóneo estableció que su motor y chasis se encontraba rebajados (números apócrifos). Su conductor era un hombre de 27 años.

En ambos casos, procedieron al secuestro de las motocicletas de mención y junto a sus conductores fueron trasladados hacia la Cría. Jurisdiccional.

VILLA ÁNGELA

El día miércoles, en horas de la mañana, sus pares de Villa Ángela, dieron con otra moto adulterada.

Ubicados sobre Ruta Nac. 95 km 1056, demoraron a un joven de 20 años, quien se movilizaba en una Corven, modelo Mirage, 110 c.c; color negro.

Al momento de consultar en la Página web de D.N.R.P.A. se estableció que el motor, corresponde a una motocicleta marca Gilera, modelo Smash.

Ayer, en otro control vial, realizado sobre Ruta Nacional N° 95 y Ruta Provincial N° 5, efectivos de Caminera, intervinieron un Camión, marca Ford, modelo F-350, color blanco, transportando dos media res de carne vacuna, de aprox. 240 kilogramos.

Su conductor al momento del control exhibió Certificado de habilitación del SENASA, constatando los uniformados que se encontraba vencido.

Procedieron al secuestro de la carne mencionada, dando intervención al organismo correspondiente.

Hoy, por la mañana, en el mismo lugar de control anterior, interceptaron a un hombre que trasladaba 4 vacunos, sin documentaciones.

El conductor de 51 años, se movilizaba en una Ford Ranger, atrás tiraba un tráiler donde llevaba 4 novillos.

Al momento del control se constató que no contaba con documentación que acredite está circunstancia y procedencia de los animales.

RESISTENCIA

Ayer, en otro operativo realizado sobre Ruta Nac. 16 Km. 14,5 recuperaron una moto marca Motomel Blitz de 110cc., color negro y gris.

Era guiada por una joven de 23 años y presentaba un pedido de secuestro del 2015, por Sup. Hurto, a solicitud de la Cría. 4° Capital.

Hoy, en horas de la mañana, efectivos de la Div. Patrulla Vial y Puestos Camineros, recuperaron otra moto marca Motomel B110 cc, color gris y bordó, mientras realizaba un operativo sobre ruta n° 16 (colectora norte), intersección con av. Sarmiento.

Era conducida por un joven de 20 años y presentaba pedido de secuestro por Sup. Robo de diciembre del 2020, a solicitud de la Cría. 10° Capital.

El rodado, junto al conductor, fue llevado a la unidad jurisdiccional.

Más tarde, personal motorizado dio con una motocicleta que presentaba Pedido de Secuestro desde el año 2015.

Se trata de un rodado marca Guerrero, modelo trip 110 c.c; color negro. Era buscada desde el 13/08/2015 a solicitud del Dpto. Investigaciones complejas por Sup. Hurto.

El procedimiento tuvo lugar en Av. López Piacentini y Av. Las Heras.

Su conductor era un hombre de 62 años.

CASTELLI

Hoy, por la tarde, Caminera de Castelli, recupero una motocicleta marca Okinoi, modelo Okinoi, 110 c.c; color negro, la cual, era guiada por un joven de 20 años.

El rodado presentaba Pedido Activo, por una causa de Sup. Hurto, desde el 10/09/2020, con intervención de la Cría. 2° Castelli.

El operativo fue llevado a cabo en Av. Güemes entre Av. Hipólito Irigoyen y Calle Gob. Goitia.

ESQUIVÓ EL CONTROL Y LO DEMORARON

Asimismo, este jueves, en la Av. Rivadavia intersección y Calle Formosa demoraron un joven de 20 años, que circulaba en una moto marca Yamaha Crypton, 110 c.c; color negra y blanca.

Cuando notó el control policial realizó maniobras peligrosas, donde evadió el puesto y cruzó el semáforo en rojo.

Lo alcanzaron poco más adelante donde fue reducido tras mostrarse agresivo. El joven no contaba con documentaciones que acrediten la propiedad del rodado.

Posteriormente fue trasladado, junto al rodado, a la Cría. 2° Metropolitana