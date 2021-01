Comunicado sobre Ordenanza Nº 8761 de Recolección de Residuos

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña INFORMA:

Con la finalidad de afianzar el Programa Municipal de Recolección Diferenciada, el 16 de diciembre del 2020 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza Nº 8761.

Su articulado establece que:

1º) La separación en origen debe llevarse a cabo en domicilios –ya sean casas como edificios de departamentos-, comercios, oficinas, empresas e instituciones de todo el ejido municipal.

2) Los residuos deben sacarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

Se pondrán en la vereda en forma prolija, sea en bolsas o cajas, y sólo con media hora de anticipación al horario establecido para cada zona.

Los residuos reciclables deben sacarse compactados y reducidos.

Los cestos domiciliarios deben permanecer vacíos y limpios los días en que no haya recolección.

Además, establece que el propietario es responsable de la higiene del cesto domiciliario y su entorno.

3) El vecino debe cumplir en forma estricta el Cronograma de Recolección.

Este determina que: Lunes, Miércoles y Viernes se retiran residuos comunes. Los Martes, reciclables. Y los Jueves, Sábados y Domingos no hay servicio de recolección.

Los sábados existe un servicio de limpieza general y recolección de reciclables por las calles 10, 12 y 14 desde autovía de ruta 16 hasta avda. 33.

Grandes almacenes, supermercados, ferreterías, etc. podrán acordar días y horarios especiales para el retiro del material reciclable, el que se ofrecerá compactado y prolijo en la vereda del comercio o empresa y estará a cargo de la firma o empresa.

Por último, la ordenanza establece que se considerará infracción toda conducta contraria a lo estipulado en la norma y que dichas infracciones serán penadas con multas equivalentes al valor de 25 a 100 litros de nafta súper.