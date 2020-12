Catorce policías aislados y 8 presos contagiados por COVID en Sáenz Peña

Varios policías se encuentran aislados a la espera el resultado de los hisopados, y 8 detenidos dieron positivo.

Toda la Comisaría Tercera de Sáenz Peña fue revelada en sus funciones luego que varios de los efectivos de esa unidad policial, desde el jefe hasta catorce policías tuvieron que ser aislados luego de haberse contagiados de COVID-19

“Aparentemente todo comenzó el pasado jueves cuando uno de los detenidos en las celdas infectó a un policía que cumplía funciones de llavero de las celdas y ahí detonó toda la cadena de contagios”, explicó el Comisario Mayor Pedro Ignacio Espíndola, Director de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía del Chaco.

Tras conocerse un caso dentro de la Comisaría Tercera de Sáenz Peña, rápidamente se dio una cadena de contagios este fin de semana que alcanzo no solo al personal policial sino también a los detenidos en esa unidad, ubicada en el barrio 713 viviendas.

El viernes mismo comenzaron con los trabajos de hisopados y a las pocas horas se había confirmado que 8 detenidos y 7 empleados policiales dieron positivo para COVID-19, mientras que 14 policías permanecen aislados a la espera de los resultados de los hisopados.

Según se pudo saber todos los presos infectados permanecen aislados en un sector de la misma Comisaría 3º, están separados del resto y no tienen contacto con nadie.

Si bien la Comisaría Tercera continua abierta, no se realiza atención al público, las denuncias se reciben en la Dirección de Zona Interior

Al ser consultado al respecto el Director de Zona Interior comisario Pedro Espínola dijo que “se trabaja en una zona de barrios muy complicados con Comisaría Tercera. Son numerosos los detenidos que dieron positivo para coronavirus lo que indica que en esos barrios hay mucha gente infectada”, agregó