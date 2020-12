Juicios por jurados penales: Se realizó el sorteo de posibles candidatos para conformar los jurados en 2021

Fueron seleccionadas 1.600 personas con terminaciones de DNI 043 y 756, que podrán participar de los litigios penales durante el 2021. Deberán cumplir una serie de requisitos para integrar formar parte de la iniciativa.

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar encabezó este lunes el sorteo para conformar la lista anual de los potenciales ciudadanos y ciudadanas que podrán ser convocados para participar como jurados en el sistema de Juicios por Jurados Penales durante el año 2021 en Resistencia. Las personas con terminaciones de DNI finalizadas en 043 y 756 podrán ser convocadas para participar como jurados en litigios penales.

“Cada paso que damos en el trabajo dentro del Ministerio tiende a generar las herramientas necesarias para profundizar la participación ciudadana en la administración de justicia”, manifestó Zalazar, en este nuevo sorteo que se realizó gracias al trabajo articulado entre la cartera que coordina, Lotería Chaqueña, ECOM y el Poder Judicial.

De acuerdo a la Ley 2364-B de Juicio Penal por Jurados, se realizó el sorteo en dos etapas: la primera determinó una Lista Ordinaria compuesta por las personas con DNI terminados en 043 y 756. Luego, al azar, se realizó un sorteo complementario, ante la posibilidad de que las personas de riesgo elegidas para conformar la Lista Ordinaria no puedan participar por el contexto sanitario. En este caso fueron sorteados los DNI terminados en 720, 913, 020, 950, 145 y 739.

A partir de ese resultado se conformarán jurados con doce miembros titulares y, como mínimo, dos suplentes. Según determina la ley, el juez podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la gravedad o complejidad del caso. Las personas cuya terminación de DNI se corresponda con las sorteadas deberán tener en cuenta que, en primer lugar, ser jurado es un derecho y una carga publica.

Podrá ser convocado o convocada cualquier argentino, con cinco años de ejercicio de la ciudadanía -en el caso de los naturalizados-, que tenga entre 25 y 65 años de edad, estudios primarios completos, entienda plenamente el idioma nacional y cuente con el pleno ejercicio de los derechos políticos. También, deberá tener domicilio conocido y tener una residencia inmediata no inferior a 4 años en la provincia.

Participaron de este sorteo el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle, el subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Leandro Álvarez, y la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky.

HITO HISTÓRICO LOGRADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROVINCIAL

La ministra Zalazar agradeció y destacó la labor de legisladores que lograron otro hito histórico que es la sanción de una ley de juicios por jurados en el fuero civil y comercial, y agregó: Hemos cumplido con la obligación del Estado de poner a disposición este dispositivo junto a Lotería Chaqueña para quienes serán eventuales jurados. En otro sorteo, para una causa en concreto, serán definidos los doce ciudadanos que estarán sentados en el tribunal escuchando las pruebas para definir si alguien es o no culpable.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager expresó que en ámbitos académicos, legislativos, judiciales, se dieron debates arduos (sobre juicios por jurados) con la participación de actores de reconocida militancia, y puede que sea una de las mejores leyes pero en definitiva quien da el veredicto final es la comunidad

La ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJCh) Emilia María Valle, planteó que con estos sorteos, celebramos cada paso que vamos dando para avanzar en la efectiva implementación de una institución que está en la Constitución hace más de 160 años. Destacó que la participación de la ciudadanía significa un control social y proximidad entre representantes y representados, y la Constitución determina que el juez natural es el pueblo. Por último, la magistrada explicó que de esta forma, Es una tarea de cooperación entre el juez técnico y los jurados populares.

Por su parte, el subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia Leandro Álvarez manifestó que esto representa una fiesta para la ciudadanía en materia de Juicios por Jurados. Álvarez también explicó cómo será el procedimiento y señaló que somos vanguardistas en América Latina.

PASOS A SEGUIR PARA LOS PRÓXIMOS JUICIOS PENALES

Los ciudadanos y ciudadanas que han sido sorteados para integrar el listado de jurados no llegarán a desempeñarse como tal necesariamente, debido a que antes deben ser notificados por la Subsecretaría de Planificación de Seguridad y Justicia con una declaración jurada.

Antes de la realización de un juicio, la circunscripción judicial pertinente (en este caso Resistencia) efectuará un nuevo sorteo de esa lista anual. Cuando sortean a una persona para actuar en un juicio llegará una citación a su domicilio con los datos necesarios para que pueda asistir a la audiencia de selección de jurados. Para cada juicio por jurado se sortean 36 personas.

En la audiencia de selección de jurados, de los 36 convocados, se aparta a los ciudadanos que tengan algún impedimento o que sean recusados por la fiscalía y/o la defensa. Sólo llegarán a desempeñarse como jurados quienes hayan quedado seleccionados durante el transcurso de esta audiencia.

El jurado definitivo se integrará con 12 titulares y dos suplentes (hombres y mujeres en partes iguales). Cabe señalar que las personas que fueron citadas pero no seleccionadas podrán ser convocadas nuevamente para un nuevo juicio. Quienes lleguen a actuar como jurados no podrán ser convocados nuevamente por el término de tres años.

Esta carga pública es remunerada, y quienes trabajan en relación de dependencia no cobran esta remuneración, pero el empleador deberá pagar el salario como si hubiese trabajado normalmente. Además, los gastos de transporte y comida los cubre el Poder Judicial. Las faltas al trabajo, facultad o cualquier otra institución se justifican por medio de las citaciones recibidas y las certificaciones de asistencias expedidas por el tribunal.