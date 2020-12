La Gala del Deporte completa casillero de homenajeados

Ya metidos en la semana de la “Gala del Deporte 2020”, Sáenz Peña se apresta a vivir el acontecimiento que reconocerá el desempeño que le cupo a deportistas, dirigentes e instituciones, no solo en la presente y atípica temporada que concluye, sino también a quienes se destacaron en otros momentos de la historia.

El Centro Cultural Municipal será escenario el miércoles del acto que la Fundación Eco Deportivo cumplirá en honor a quienes no escatimaron esfuerzos para representar con dignidad a su comunidad, aún con muchas limitaciones y en un año que tuvo muchas aristas desfavorables.

La “Gala del Deporte” no elegirá esta temporada el Deportista del Año, como ocurre habitualmente, debido a las pocas disciplinas que tuvieron actividad competitiva, aunque de igual manera serán unos 40 premios que se distribuirán entre destacados, revelaciones y trayectoria, entre otros.

La ceremonia dará inicio con la presentación del grupo de “Narin Estudio de Danzas” a cargo de la profesora Antonella Rosso; y además actuará el cantante Nicolás Gómez. Se transmitirá por streaming a través de la fan page de la Fundación Eco Deportivo y del canal de Youtube del portal Eco Deportivo.

Acompañan la organización de esta Gala la Municipalidad de Sáenz Peña, S&A Equipamientos, Cullen Harrison, MyM Petrol, Vittor Bar, Héctor Wasinger, UEGP Nº 202 “Gral. San Martín”, Parrilla Blas Parera, 9 Indumentaria, Planeta Sport, Luz Azul, MAS Impresiones, Soleado Turismo, Carlos Fernández Peluquería, Despensa Zoe, N&R Negocios Inmobiliarios, La Pacú, Vidriería Nahuel y Acuario FM.

Trayectoria, compromiso y recuerdos

En esta oportunidad, habrá varios momentos especiales y con mucha carga emotiva. Entre las múltiples distinciones se destacan la que recibirá por su “trayectoria” Marcos Mondaíni, el futbolista que se radicó en Ecuador para constituirse en ídolo del Emelec de Guayaquil.

La Gala destacará también el trabajo dirigencial realizado por David Pedrozo para el fortalecimiento del futsal en la segunda ciudad del Chaco en cuanto a competencia y organización de eventos; y entre los árbitros será distinguido Alfredo Guzmán, quien además de su desempeño en el campo de juego es representante del SADRA en nuestra provincia.

Otros de los momentos con alto contenido de emotividad se producirá con el reconocimiento “post mortem” que se entregará a familiares de Eloy Álvarez, el rugbier que falleció a principios de este año, a los 26 años. En tenis, la jovencita Zoe Zago será la reconocida como “revelación”.

Casi todo definido

Aún quedan “casilleros” por dar a conocer entre los premios, mientras la ansiedad aumenta. Ya fueron nominados Danilo Brizuela y Lorena Guerrero, destacado y revelación en golf, respectivamente; Águilas Rugby Club como institución en sus 30 años de actividad en Sáenz Peña; y la Asociación Centrochaqueña de Fútbol de Veteranos.

El promotor de box Luis Clavero será premiado por su trayectoria; y la futbolista Lucía Zarza por su presente en Gimnasia de La Plata. A ellos se suman Meli Rodich de Las Águilas; el ciclista Juan Carlos Leyes; la ex integrante del seleccionado chaqueño de vóley, Mary Toteff; y el ex campeón chaqueño de bochas, Eduardo Pogolotti.

En automovilismo se distinguirá a Tomás Bergallo por su temporada en la “Clase 2” del TN, y Manuel Macarro por su participación en la Fórmula 3 Santafesina. También Micaela Leyes en vóley; la Academia de Ajedrez “Alfil 33” entre las instituciones; y el profesor Gerardo Medina, activo dirigente y entrenador de handball.

RAÚL SOBOL, 45 AÑOS DE PERIODISMO DEPORTIVO

Una de las personalidades que será distinguida en la “Gala del Deporte” del próximo miércoles es Raúl Alejandro Sobol. El periodista deportivo cumplió 45 años de actividad y ha sido parte de distintos momentos de la historia de la radiofonía y el deporte centrochaqueño. Sus inicios fueron en la histórica audición “Momento Deportivo”, en 1975.

Aquel ciclo radial de LT 16 Radio Sáenz Peña integraban otros reconocidos profesionales del micrófono, como el recientemente declarado “Maestro del Periodismo Deportivo” por la FAPED, Carlos “Cacho” Silva; además de Mario Fernando Romano, Antonio Araya y César Miguel Gerez.

Fue crítico deportivo e informativista de LT 16, y también se desempeñó en la década del 70 en LT 43 Radio Mocoví de Charata. De regreso a la legendaria emisora de la Termal, retomó “Momento Deportivo”, ahora sumando a Rodolfo Minich, Atilio Centurión y Luis Báez, entre otros, con quienes realizaron coberturas locales, provinciales y nacionales de distintas disciplinas.

También encabezó el equipo periodístico que acompañó con LT 16 la campaña de Unión Progresista de Villa Ángela entre 1987 y 1988, coronada con el ascenso a la Liga Nacional de Básquet por primera vez para un equipo chaqueño. Fue corresponsal de la revista Crítica Deportiva que dirigía el desaparecido Eduardo Ferreyra; y a la par fue corresponsal del diario El Territorio de Resistencia 1987.

Condujo el programa “El Deporte Chaqueño” que se emitía por canal 11 de Formosa entre 1987 y 1989; además del Programa “Síntesis Deportiva” en Canal 2 de STC a principios de los 90. Ya en los años 2000 recaló en FM Yancallá y posteriormente en FM Vida, con distintas propuestas.

En los últimos años la actividad se redujo a las transmisiones del Torneo Federal y luego el Campeonato Provincial de Básquet acompañando al Club Acción, hasta la primera semana de este año en que toda actividad quedó paralizada por la pandemia.