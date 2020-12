El Concejo Municipal aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2021

Fue durante la última sesión del año realizada anoche con la presencia de la totalidad de los ediles.

El Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2021 fue aprobada en general por los 9 concejales de la ciudad y en particular tuvo dos despachos, uno por la mayoría que fue votado por los concejales Pedro Egea, Nora Gauna, Andrés Neznajko, Ernesto Blasco, María Elena Rodríguez y Raque Psocik.

Cabe recordar que el Presupuesto tuvo su análisis por varios días en el plenario de las comisiones donde asistieron los distintos funcionarios municipales, encabezados por la Secretaria de Economía de la Municipalidad y donde se evacuaron todas las consultas que formularan los ediles.

La normativa antes de su aprobación tuvo una serie de modificaciones en sus articulados relacionadas con las operaciones de créditos y financiamientos, entre otros aspectos que deberá ser autorizado previamente por el Concejo Municipal. Luego de eso el Presupuesto de la Municipalidad fue fijado en $2.966.351.657,00 (dos mil novecientos sesenta y seis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y siete)

Por su parte los ediles Carlos Pereyra, Luisina Lita y Héctor Wasinger concejales de la oposición fijaron su postura al respecto en un despacho en minoría que solo difiere en la redacción de algunos artículos, uno de ellos relacionado menciona que “las adecuaciones presupuestarias que se realicen deberán ser previamente autorizadas por el Concejo”. Además, habían solicitado que el Presupuesto se contemple, el pase a planta de 150 contratados PAM, esto es considerar el pase del 3% de los contratados informados en el año 2021. No tuvieron objeción en cuanto al monto ya que estuvieron de acuerdo con el previsto por el Ejecutivo que asciende a la suma de $2.966.351.657,00.

Tras la lectura de los despachos y previo a su votación los ediles dieron sus opiniones al respecto, en sala se escucharon a los concejales Nora Gauna, Carlos Pereyra, Luisina Lita, Ernesto Blasco y Héctor Wasinger

La concejal Nora Gauna, presidente del Bloque de Concejales de Chaco Somos Todos y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto hizo hincapié en el trabajo de los ediles previo a la aprobación del Presupuesto. Alentó a los ediles a “seguir trabajando con dialogo” y agradeció “el acompañamiento”, y aclaró que “el presupuesto es aprobado por todos los concejales, el presupuesto enviado por el Ejecutivo está aprobado en general en los dos dictámenes, nadie cuestionó los números, se hicieron las reuniones con los funcionarios acordado por ambos bloques, vinieron todos los funcionarios”, recordó´. Al referirse al tema de los contratos sostuvo que “si este tema (el de los contratos PAM) se lo planteaba en tiempo y se podía haber llegado a tener una respuesta y no dejarlo para última hora”, sostuvo al concejal.

Aclaro la concejal Nora Gauna que se estuvo hablando y analizando el presupuesto desde el momento en que se puso a disposición de los ediles. “El presupuesto está aprobado y lo importante es que los números no fueron objetados, por suerte el intendente tiene las herramientas que necesita para el nuevo año que se inicia”, sostuvo.

Por su parte el presidente del Bloque Frente Chaqueño aclaro que estaban presentado un despacho en minoría porque dividieron lo que es la Ordenanza en dos, “por un lado lo que consideramos institucional y la otra la naturaleza del gasto. En lo institucional nosotros habíamos hecho algunas objeciones que nos habíamos puesto de acuerdo con el otro bloque”

Recodó que “la propuesta en general daba al intendente ciertas facultades que son intrínsecos del Concejo por eso estábamos en desacuerdo y me parece muy valorable que el oficialismo pueda acompañar también con las modificaciones que corresponde”

Por otro lado, se refirió al tema de gastos que la oposición no estaba de acuerdo, “hay mucha diferencia y una fundamental que creíamos que debería comenzar a subsanarse en el municipio y es la precarización laboral de los trabajadores de la municipalidad”.