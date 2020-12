Los primeros nombres de la “Gala del Deporte 2020”

SÁENZ PEÑA: Solo una semana resta para que los deportistas, dirigentes e instituciones de Sáenz Peña tengan su reconocimiento anual. En la recta final para la “Gala del Deporte 2020”, se conocen los primeros nombres de aquellos que van a ser distinguidos en el acontecimiento que realizará el miércoles 23 en el Centro Cultural Municipal, a partir de las 21.

La organización del evento está a cargo de la Fundación Eco Deportivo, institución que fue fundada este año y que viene cumpliendo una intensa actividad, a pesar de las limitaciones que impuso la pandemia. Esa circunstancia obligará a ocupar solo el 30 por ciento de la capacidad del ex Cine Español, lo que en la práctica significa 128 butacas alternadas.

Cabe recordar que la entrada será gratuita y podrán acceder solo dos personas por cada deportista o equipo premiado, por lo que se recomienda reservar su lugar de manera anticipada. La apertura de la Gala estará a cargo de Academia “Princesa Narin”, conducida por la profesora Antonella Rosso.

Se entregarán premios a los deportistas destacados de la temporada y a quienes fueron considerados revelación. Además se reconocerá a la trayectoria, instituciones, dirigentes, consolidación deportiva, periodismo deportivo y comercios que habitualmente apoyan a deportistas o equipos.

Destacados, revelaciones y trayectoria

Unas pocas disciplinas tuvieron actividad competitiva este año, y entre ellas el golf fue una de las primeras prácticas que se habilitaron. En este caso será premiado Danilo Brizuela como deportista “destacado” tras consagrarse Campeón del Club; y Lorena Guerrero será distinguida como “revelación”.

Entre las instituciones, Águilas Rugby Club ha cumplido 30 años en Sáenz Peña y tuvo que lidiar con usurpaciones y destrozos de manera permanente. Sin embargo sus directivos no bajaron los brazos y por tal motivo también merecen su reconocimiento.

También a nivel institucional, pero con una realidad afortunadamente distinta, se encuentra la Asociación Centrochaqueña de Fútbol de Veteranos, que retomó sus torneos y mantiene su compromiso no solo deportivo sino social con los más necesitados. Es una de las entidades que se ha consolidado en la segunda ciudad de la provincia.

Además, en la gran cita del deporte saenzpeñense será distinguido por su “trayectoria” Luis Clavero, quien fuera promotor de las peleas mundialistas que en la década del 90 protagonizó Carlos Gabriel Salazar en el Club Acción; y por su crecimiento deportivo y personal será reconocida Lucía Zarza, futbolista de Gimnasia de La Plata que está disputando el torneo mayor de AFA.