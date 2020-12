La inflación de noviembre fue de 3,2% y acumula 30,9% en lo que va del 2020

Así lo informó el INDEC. La acumulada del año se ubica 17,4 puntos porcentuales por debajo de igual período del 2019.

La inflación se desaceleró al 3,2% en noviembre tras el pico alcanzado en octubre, por lo que el acumulado anual se ubicó en el 35,8%, informó hoy el INDEC. En los primeros once meses del año, el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del 30,9%.

Se ubica 17,4 puntos porcentuales por debajo de igual período del 2019. La suba de noviembre fue inferior al 3,8% de octubre -el dato más alto de 2020- y al 3,3% de marzo.

Pero superó al resto de los meses, incluyendo al 2,8% de septiembre, que fue el cuarto período más elevado. A partir de julio, con el 1,9% de alza, se inició una racha de tres subas consecutivas: agosto con el 2,7%; septiembre con el 2,8% y octubre, 3,8%.

En noviembre, los rubros que tuvieron los aumentos más fuertes fueron “Recreación y Cultura”, con el 5,1% -por la mayor apertura de actividades presenciales en gimnasios y alquiler de canchas- y “Equipamiento y Mantenimiento del Hogar”, con el 3,9%, contra 4,5% de octubre.

En tanto, el sector de “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas”, el que más impacto tiene en sectores de menores recursos y sirve de base para la canasta básica, creció 2,7%, contra el 4,8% que había alcanzado en octubre. Las divisiones Educación (0,4%) y Comunicación (-0,6%) fueron las que registraron menores variaciones de precios con relación a octubre, en particular por el comportamiento estable de los servicios educativos y los de telefonía.

El rubro “Prendas de vestir y calzado” subió 3,7% en noviembre, mientras que el mes pasado había registrado un alza del 6,2%, y Transporte creció 3,6%, contra 4,2% de octubre.

Según el informe, los “Bienes” (3,4%) mostraron un alza superior a la del nivel general en noviembre, mientras que el incremento en “Servicios” (2,6%) se ubicó por debajo.

Estos factores también incidieron en la dinámica diferencial observada en la categoría inflación núcleo (3,9%), que mostró una variación superior a las registradas en las categorías estacionales (2%) y regulados (1,2%).