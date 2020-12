Lionel Messi, nominado al Balón de Oro

Lionel Messi agradeció por una nueva nominación al mejor jugador del mundo con un mensaje y una imagen de la familia en la que el segundo de sus tres hijos volvió a ser el centro de la escena.

Lionel Messi publicó un mensaje de agradecimiento por haber sido nominado al Balón de Oro como parte del mejor equipo de la historia por France Football pero fue su hijo Mateo quien tomó el protagonismo de la escena al besar el trofeo al momento de la foto familiar.

Para mí es un honor haber sido incluido en el once del Ballon d’Or Dream Team. Quiero dar las gracias por elegirme y también felicitar a todos los jugadores que fueron seleccionados en los dos equipos y a todos los nominados, hay verdaderos fenómenos en esa lista!!”, dice el mensaje que el capitán del Barcelona y de la Selección Argentina dio a conocer en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado por tres fotos: la primera muestra al rosarino junto a uno de los seis Balones de Oro que ganó durante lo que va de su carrera (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019).

En la siguiente aparecen los cinco integrantes de la familia: Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y los tres hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro Messi. Por último, en la tercera imagen La Pulga se muestra en un sillón de su casa junto a los seis trofeos obtenidos.

LOS ELEGIDOS EN EL MEJOR EQUIPO DE LA HISTORIA

Xavi Hernández, Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi y Ronaldo Nazario integraron el Balón de Oro de France Football al mejor equipo de la historia del fútbol, con el que la revista francesa eligió a los once jugadores de esa formación ideal.

El exfutbolista azulgrana y actual entrenador del Al-Sadd de Catar es el único español de ese Dream Team, en el que también se destacan el delantero portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Pelé. Los votos de 140 periodistas de todo el mundo también se decantaron por el recientemente fallecido Diego Maradona, por el ruso Lev Yashin como portero o por el defensa italiano Paolo Maldini.

En un año en el que se decidió no atribuir por primera vez en la historia el Balón de Oro debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, la revista optó por elaborar un equipo de estrellas de todos los tiempos.

Pasaron la selección de ese once histórico desvelado el lunes el lateral derecho brasileño Cafú, el mediocampista alemán Lothar Matthäus y su compatriota Franz Beckenbauer, defensa libre apodado el Kaiser.

Formaron parte de la larga lista de aspirantes a ese mismo galardón el arquero español Iker Casillas, su compatriota el defensor central Sergio Ramos, el medio ofensivo italiano Francesco Totti o el británico David Beckham en el puesto de delantero derecho.

Composición de ese primer equipo ideal:

• Arquero: Lev Yashin (URS)

• Lateral derecho: Cafu (BRA)

• Lateral izquierdo: Paolo Maldini (ITA)

• Defensa central: Franz Beckenbauer (GER)

• Centrocampistas: Lothar Matthäus (GER) y Xavi (ESP)

• Medios ofensivos: Pelé (BRA) y Diego Maradona (ARG)

• Delantero derecho: Leo Messi (ARG)

• Delantero izquierdo: Cristiano Ronaldo (POR)

• Delantero centro: Ronaldo (BRA).

Los elegidos para el segundo mejor equipo fueron: Buffon; Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos; Zidane, Pirlo, Rijkaard, Di Stéfano; Garrincha, Cruyff y Ronaldinho.

Y los integrantes de la tercera mejor formación de la historia son Neuer; Lahm; Sergio Ramos, Breitner; Platini, Neskeens, Didi, Andrés Iniesta; George Best, Van Basten y Henry.