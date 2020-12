River igualó 1-1 como local ante Argentinos Juniors en su debut por la Zona Campeonato

River y Argentinos Juniors protagonizaron un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el final en el inicio de la participación de ambos en la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona. El Millonario, que presentó un equipo alternativo de cara a su próximo compromiso de Copa Libertadores, estuvo en ventaja, pero el Bicho logró igualar y el encuentro terminó 1-1.

El encuentro tuvo un inicio friccionado, con mucho roce y faltas por doquier. Aún a pesar de esas interrupciones, River era más claro en sus intenciones de hacer circular la pelota y de llegar tocando al área rival. Una vez más, Bruno Zuculini sorprendió con esta nueva estrategia de llegar en posición de 9 para confundir y desarmar al fondo rival.

Julián Álvarez abrió la cuenta para el Millonario a los 27 minutos del primer tiempo. El joven atacante se hizo cargo del disparo luego de que el arquero Lucas Chaves cometiera una falta contra el colombiano Rafael Santos Borré en el área. Fue así como el conjunto de Marcelo Gallardo, que había sido superior hasta ese momento, puso justicia en el marcador.

Pero no todas fueron buenas para los locales en la primera parte. Nacho Fernández debió dejar la cancha cerca de los 35′ por una molestia en la zona baja de su espalda. Al dejar la cancha, el mediocampista intercambió una breves palabras con el DT y se fue directo al vestuario. Su molestia encendió las alarmas de cara al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores que el conjunto de Núñez jugará ante Nacional de Montevideo el próximo jueves.

Lucas Pratto pudo aumentar la cuenta sobre el cierre de la primera etapa, pero su intento se fue apenas desviado y salió al lado del palo. Fue así como River se fue al descanso con una diferencia mínima a su favor.

Ya en el complemento, Argentinos Juniors saltó al campo de juego con energías renovadas. El elenco de Diego Dabove comenzó a pisar el área defendida por Bologna con mayor frecuencia. Sobre los 12′, Gabriel Hauche reclamó una presunta falta en el área, pero el árbitro Mauro Vigliano consideró que no fue así e hizo seguir el juego. En la acción siguiente, Pratto estuvo cerca de marcar el segundo gol de River, pero no se animó a definir de emboquillada ante la salida lejana del arquero Chávez y terminaron robándole la pelota en el momento justo.

El Bicho era más y Hauche era el eje de todas sus jugadas de peligro. Sobre los 16′, el Demonio definió desviado en el área, aunque solo cuatro minutos después iba a tener revancha. Sobre los 20′, el atacante fue protagonista de una lujosa jugada que terminó en un centro por lo bajo para la entrada goleadora de Mateo Coronel.

El gol provocó un subidón anímico en Argentinos, que inmediatamente se fue por la segunda conquista y estuvo cerca de lograrla, pero Fabrizio Angeleri barrió justo ante el intento de Edwar López.

El encuentro entró en una instancia de incertidumbre. El elenco de La Paternal parecía más armado, pero River con sus individualidades amenazaba de manera permanente. Fue así como, a los 28′, el arquero Chaves se lució ante un disparo de Julián Álvarez y más tarde ante otros dos de Carrascal (uno de ellos de tiro libre). Sin embargo, la más clara del cierre estuvo en la cabeza de López, que desperdició una chance clara que le hubiera dado los tres puntos a la visita.

Fue así como ambos equipos iniciaron su camino en la Zona Campeonato con un empate y se verán obligados a sumar de a tres en la próxima jornada para mantener sus chances de llegar a la final del certamen.

River, por su parte, ya pone el foco en su gran desafío del jueves próximo: desde las 21.30, enfrentará a Nacional de Montevideo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo se impuso por 2-0 en la ida, por lo que intentará asegurar el boleto a las semifinales del certamen continental.