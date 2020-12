Salud conmemora el Día Mundial de la lucha contra el vih/sida y destaca a los pioneros del programa provincial creado hace 36 años

El 1 de diciembre es una fecha emblemática a nivel internacional y también para el Chaco ya que “el Programa Provincial, que en su momento se llamaba de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, fue creado en esa fecha hace 36 años”, rememoró Juan Carlos Quintana, actual referente del Programa de VIH en la provincia.

Desde 1987 cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA. En este 2020 el lema es “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, al que se suma el Ministerio de Salud Pública del Chaco a través del Programa Provincial de control de ITS, VIH/SIDA y Hepatitis virales.

“Es una fecha emblemática a nivel internacional y también para nuestra provincia ya que el Programa Provincial, que en su momento se llamaba de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, fue creado un 1 de diciembre hace 36 años”, resaltó el referente actual de VIH en Chaco, Juan Carlos Quintana.

El Programa de VIH es el proveedor de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de pacientes y también de los insumos de laboratorio para diagnóstico, los reactivos que permiten el tamizaje y la confirmación de las muestras que se toman de manera gratuita en Salud Pública de todo el país.

La conmemoración del 1 de diciembre es una fecha que une a quienes desarrollan actividades asistenciales desde el punto de vista sanitario, social, educativo, económico, jurídico, entre otros aspectos, relativas a los infectados o enfermos y su núcleo familiar o íntimo por el VIH.

Solidaridad Mundial, responsabilidad compartida

“La ONU SIDA todos los años tiene un lema y este año el lema es Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, recalcó Quintana, quien reflexionó que “este lema refiere a la situación de pandemia por COVID-19 y a cuestiones relacionadas a esta pandemia que se han hecho en un contexto de solidaridad y apelando a la responsabilidad compartida”.

El referente del Programa de VIH en el Chaco indicó que “esto también tiene que ver con el VIH/SIDA en su aspecto preventivo ya que la solidaridad se trata de un autocuidado y una responsabilidad compartida que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales”.

Quintana se refirió a las dificultades de movilizar personas en el contexto actual de pandemia por COVID-19, no obstante mencionó una serie de actividades y acciones que realizarán en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA. “Realizaremos actividades simbólicas como la iluminación en color rojo de los edificios públicos y actividades en redes a lo largo de toda la semana”, expresó.

Reconocimiento a pioneros

Además, desde el Ministerio de Salud Pública y del Programa Provincial, se rendirá homenaje a aquellos profesionales que fueron pioneros en Chaco en cuanto a la lucha contra el VIH/SIDA.

“En el contexto que tenemos actualmente, con las dificultades de movilizar personas, hemos planificado actividades que tienen como meta hacer un recordatorio de todas aquellas personas que fueron pioneras y tuvieron a cargo el desarrollo de las primeras estrategias de lucha contra el SIDA en la provincia”, resaltó Quintana.

Historia del Programa

El Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, desde antes de la detección de casos en el Chaco, tuvo como profesional a cargo a Teresa Benítez y a partir de 1984 se comenzó a trabajar con el VIH/SIDA. Se contó con el soporte del Laboratorio de Inmunología del Hospital Julio C. Perrando y, desde su inauguración en 1990, con el Servicio de Infectología del mismo hospital.

El 1 de diciembre de 2007 se sumó el Servicio de ETS, VIH/SIDA del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña a cargo de Sergio Rodríguez y de Graciela Mezzalama en el Laboratorio del mencionado hospital. A fines del año 2007, se integró al Programa Juan Carlos Quintana.

El referente actual del Programa recordó que “el 1 de diciembre de 2009 se creó un consultorio en el hospital Perrando para la atención de las enfermedades que nos ocupan y hacer docencia para la prevención de las mismas al grupo de personas LGBT, trabajadoras y trabajadores sexuales, y pacientes en general”.

Luego de años de trabajo en el Programa, a fines del año 2010, se jubiló Teresa Benítez y quedó a cargo Quintana, quien sigue al frente como referente en Chaco. Actualmente, desde 2013, la denominación del mismo es Programa Provincial de control de ITS, VIH/SIDA y Hepatitis virales. Para consultas, el número de contacto es el 03624452927 y el correo electrónico programasidachaco@gmail.com.