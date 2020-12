Hoy finalizan las clases ¿Cómo será el ciclo lectivo 2021?

Por medio de la Resolución Nº 2637/2020, el Ministerio de Educación del Chaco determinó que las clases en los niveles obligatorios terminan este lunes 30 de noviembre, en tanto del 1 al 11 de diciembre será el período para fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes desvinculados de la escuela, con materias pendientes de ciclos anteriores y de los del último año de la Secundaria.

Además, se establece la finalización del período lectivo el 18 de diciembre para los niveles obligatorios, las modalidades y servicios educativos, destacando entre sus considerandos el despliegue de diversas acciones para garantizar el derecho social a la educación, en el marco de la pandemia en la provincia y en el país.

En esta misma resolución, firmada por la ministra Daniela Torrente, se aprobó el Calendario Escolar 2021.

CICLO LECTIVO 2021

22 de febrero: inicio del período lectivo 2021, con la presentación del personal supervisivo, equipo directivo, personal docente y bibliotecarios de todos los niveles y modalidades.

Del 22 al 28 de febrero: instancias docentes de planificación, revisión y diseño de dispositivos de intensificación y apoyo pedagógico para fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes desvinculados de la comunidad escolar, pendientes de acreditación de ciclos anteriores, y los estudiantes del último año de la educación secundaria.

Del 22 al 28 de febrero: inicio de la implementación del Plan “Terminá tu último año de Secundaria” para los estudiantes que no hayan acreditado saberes al 11 de diciembre de 2020.

Del 1 al 30 de marzo: implementación de los dispositivos de intensificación y apoyo pedagógico para todos los estudiantes, inicio de la Promoción Acompañada para fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes de los niveles primario y secundario desvinculados de la comunidad escolar, pendientes de acreditación de ciclos anteriores, y continúa el plan “Terminá tu último año de la secundaria”, para estudiantes del último año de la Educación Secundaria que no hayan acreditado saberes al 2020.

Del 24 al 31 de marzo: instancia de registro de calificaciones.

INICIO DE CLASES POR NIVELES

1 de marzo: inicio del primer grado del nivel primario y primer año de la educación secundaria.

9 de marzo: inicio de nivel inicial.

22 de marzo: inicio del 2° a 7° grado de la educación primaria y del 2° al último año de la educación secundaria, quienes hayan acreditado los saberes durante el 2020.

1 de abril: se incorporan a sus respectivos años y grados todos los estudiantes que participaron de las etapas de intensificación de la enseñanza, y aquellos estudiantes que no lograron acreditar sus saberes continúan su trayectoria escolar en el año/grado inmediato superior, bajo el régimen de “Promoción Acompañada”.