Rescatan a un puma que vivía en cautiverio y demoran a cazador furtivo

En otra intervención interceptaron a un hombre que no estaba autorizado a fumigar.

Ayer, en un operativo conjunto entre personal del Departamento Seguridad Rural Pinedo y efectivos de la Comisaría de Las Breñas rescataron a un puma, que estaba en cautiverio.

Los agentes se dirigieron hasta una vivienda de localidad mencionada donde fueron atendidos por un hombre de 50 años.

El ciudadano hizo entrega de un animal silvestre especie puma, pelaje marrón, que estaba en una jaula.

Se iniciaron actuaciones por Sup. Inf. Ley N 5.629 Fauna Parque y Ecológica.

El animal fue trasladado al Complejo Ecológico (Zoológico) de Sáenz Peña, donde fue asistido.

INFRACCIÓN A LA LEY DE BIOCIDAS

En el paraje Pampa Los Guanacos interceptaron un vehículo aplicador terrestre (fumigador) conducido por un hombre.

Al momento del control se constató que no contaba con debida autorización para fumigar.

El operativo se realizó junto a la Brigada Operativa Ambiental (BOA).

Conforme ley 2026-R (Ley Biocidas), se procedió al precintando del talón dicha empresa.

CAZADOR INTERCEPTADO

En otras intervenciones demoraron a un presunto cazador furtivo, con escopeta y otros elementos usados para la caza.

El operativo se realizó en un camino vecinal sobre ruta provincial nº 82 distante 15 km de Río Muerto.

Interceptaron el paso de una motocicleta marca BRAVA NEVADA , conducida por un joven de 23 años.

Desde su poder incautaron una escopeta calibre 16 de un caño, un cartucho, un cuchillo de fabricación casera de 20 centímetros de hoja.

Se realizaron actuaciones por supuesta infracción a Ley N°5629 (Ley Fauna-Parque y Ecología).