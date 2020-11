Reconocimiento por leyes sancionadas en beneficio de excombatientes, movilizados y acuartelados durante la Guerra de Malvinas

Excombatientes, movilizados y acuartelados durante el conflicto de las Islas Malvinas, así como las viudas de muchos héroes que ya no están, reconocieron este miércoles el trabajo y compromiso de la diputada Elida Cuesta y del resto de los legisladores que el año pasado sancionaron la ley que estableció el otorgamiento de una pensión graciable de la Provincia a los derechohabientes de todos los héroes chaqueños que participaron del conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982.

En el 2019, el Poder Legislativo del Chaco sancionó leyes que modificaron el cálculo de esa pensión graciable, subiendo los montos, eliminando además los límites de edad e incluyendo a los derechohabientes que pasaron a percibir este beneficio en un 100%.

La diputada provincial agradeció este grato reconocimiento por parte de los héroes de Malvinas y resaltó el acompañamiento de los legisladores y legisladoras para poder sancionar una importante ley que beneficia justamente a muchos chaqueños. “Sin dudas falta mucho por hacer para agradecer a nuestros excombatientes, movilizados, acuartelados y viudas que quedaron, pero quiero decirles que desde el lugar que ocupe vamos a seguir trabajando por reivindicarlos”, aseveró la legisladora.

Cuesta manifestó que continuarán trabajando para lograr la reivindicación de los derechos de estos héroes de la Patria, ya que muchos todavía no cuentan con viviendas o con la cobertura de alta complejidad en la obra social para atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida. “Somos nosotros los que tenemos que realizarles reconocimientos todos los días y no olvidarnos de todo lo que dieron por el país y por la cantidad de compañeros que quedaron en las islas y a lo largo de estos años”, expresó la diputada del CER.

“Esto es fruto de un arduo trabajo”

El ex soldado acuartelado, Antonio Valenzuela, aseveró que para lograr la sanción de esta ley se llevó adelante un arduo trabajo, ya que se tuvieron que entrevistar con legisladores de todos los partidos políticos para obtener los consensos necesarios para concretar esta reivindicación para todos los compañeros. “Resaltamos el coraje que tuvo Elida Cuesta para poder lograr la aprobación de esta ley que no solo benefició a los acuartelados y movilizados, sino también a las viudas de los compañeros que ya no están, para que puedan percibir el 100% de la pensión que le correspondería al marido”, explicó.

También agregó que históricamente las pensiones para las viudas pasaron a ser del 70%, pero a través de esta ley el beneficio pasa a ser completo. “Agradecemos el gesto que tuvo con todos al haber presentado las leyes que beneficiaron con la compatibilidad a aquellos exsoldados que son empleados provinciales y municipales”, concluyó Valenzuela.