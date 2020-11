Sáenz Peña: El intendente Bruno Cipolini presentó el Registro Municipal provisorio de ciclomotores y motocicletas

El intendente Bruno Cipolini, acompañado el subsecretario de Gobierno Rafael Acuña; el secretario de Legal y Técnica Javier Polentarutti y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Falcón; presentó la Oficina de Registro Municipal provisorio para motocicletas, que funcionará en calle 10 entre 15 y 17 a partir del día martes 10 de noviembre.

El Intendente señaló que esta medida se encuentra enmarcada dentro de los anuncios realizados en la declaración de la emergencia en seguridad. Además, sostuvo que el Municipio realiza un gran esfuerzo para ayudar a quienes no cuentan hoy con la chapa patente por ciertas circunstancias de los propietarios pero que tienen la intención de regularizar su motovehículo.

“Cuando se declaró la emergencia en seguridad sentimos la necesidad de que los vecinos regularicen cada vez más la situación de su motovehículo y esto también va para aquellos que hacen uso del mismo en su día a día. Hoy no es solo sentirnos un buen vecino, hoy tenemos que sumarnos a esta regularización que nos da previsibilidad, que nos da certezas. Esta medida es para aquellos que por alguna razón en particular no pueden acceder a su chapa patente nacional, ya sea porque la concesionaria donde la compró cerró o situaciones similares. Este registro fue aprobado por el Concejo Municipal, tiene ciertas características y tiene el objetivo de vincular un motovehículo específico con su propietario y le da a la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña una herramienta más para regular la utilización del espacio público”, sostuvo el Intendente.

“El registro municipal no reemplazará la chapa patente nacional”

Al hacer uso de la palabra el doctor Javier Polentarutti remarcó que este patentamiento no viene a reemplazar la chapa patente del Registro Nacional de Motovehículo, sino a complementar al mismo y sólo es aplicable en aquellos casos donde haya verdaderamente una imposibilidad de acceder a la chapa patente otorgada por dicho registro.

“Esto tiene que quedar claro y la gente lo debe entender cuando compra una moto nueva tiene que continuar realizando el trámite ante el registro del motovehículo. Cuando voy a transferir esa moto, de nuevo tienen que tramitar ante el registro Nacional. Solamente lo que pretendemos con nuestro registro municipal es tratar de ayudar a la gente que quiere estar registrado y por algunas cuestiones no lo puede hacer”, manifestó.

Además el funcionario detalló que la Oficina de Registro Municipal contará con personal especializado el cual realizará el cruzamiento de datos de manera conjunta con la Policía Caminera y el 911 para saber si ese motovehículo que se quiera registrar, no posea alguna cuestión legal vinculada al mismo.

“Con esos informes que serán evacuados de manera ágil recién ahí se podrá acceder a la chapa patente. Una vez que se cuente con la misma, podrá circular y presentarla ante cualquier control que así lo requiera. Aquella persona que no circule con ninguna patente, va a ser objeto de secuestro del motovehículo”.

De esta manera, el municipio intenta reducir los delitos relacionados al robo de ciclomotores o que los mismos sean utilizados como una herramienta para cometer delitos. Los trámites se podrán realizar en calle 10 entre 15 y 17 a partir del día martes. La misma será solo para saenzpeñenses y sólo tendrá vigencia en la ciudad.