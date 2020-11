Pese a la pandemia, Salud continúa reforzando acciones para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en la provincia

El Departamento a cargo de estas enfermedades continúa realizando actividades virtuales para la ciudadanía a fin promover mejor calidad de vida y prevenir estas afecciones. Además, la cartera sanitaria de la provincia presentó iniciativas legislativas en relación a la prevención del consumo excesivo de alcohol.

El Ministerio de Salud del Chaco continúa reforzando acciones para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en todo el territorio provincial. Con videos informativos y encuentros online, se impulsan campañas de promoción de la salud y prevención de estas enfermedades. Además, se presentaron dos iniciativas legislativas referidas al Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Pese al contexto de pandemia, la referente del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles dependiente de la cartera de salud, Oriana Geoghegan explicó que actualmente continúan trabajando y acercando programas e iniciativas para evitar estas enfermedades. Previo a la pandemia, afirmó Geoghegan, se intervino en 28 centros de salud del Gran Resistencia y se encuestaron a 586 pacientes, con quienes abordaron temáticas como diabetes, hipertensión y alimentación saludable. Además de explicar los tipos de diabetes, clasificación, características y tratamientos, los profesionales del Departamento charlaron sobre la importancia de una alimentación saludable; los efectos nocivos del cigarrillo y hablaron sobre el consultorio para dejar de fumar –en qué consiste, el acompañamiento terapéutico y farmacológico a pacientes-. También, los profesionales expusieron la importancia de la actividad física y la pausa activa y ofrecieron charlas sobre higiene bucal. Al finalizar cada encuentro, los profesionales del Departamento registraron a los pacientes, les regalaron cepillos de dientes para niños y adultos, y se realizaron encuestas a algunos pacientes (entre ellos a fumadores y no diabéticos de más de 30 años o personas con alto riesgo de diabetes tipo 2) y esa información fue cargada en un programa para su posterior seguimiento. *Virtualidad en pandemia* Geoghegan explicó que, a pesar de la pandemia por COVID-19, el Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles pudo trabajar algunos ejes como diabetes, hipertensión, EPOC, alimentación saludable, entre otros, gracias a la virtualidad, con herramientas como las redes sociales, videos, consultoría telefónica, WhatsApp. “Debimos adaptar la tarea que veníamos haciendo durante los primeros meses del año a la virtualidad” remarcó Geoghegan, señalando la importancia de no descuidar las acciones que lleva adelante el Departamento. En el marco de la virtualidad, también desde el área realizaron reuniones, charlas y capacitaciones a través de Facebook Live o Youtube, entre ellas, por ejemplo, sobre “Estrategias para mejorar el abordaje integral de personas con sobrepeso y obesidad”; “Emociones y alimentación en tiempos de pandemia” y “Jornada virtual sobre obesidad infantil y sobrepeso en el marco del Covid-19, contribución legislativa”. También, se realizó una reunión virtual con las encargadas del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, para su implementación a nivel provincial con una propuesta de crear una mesa intersectorial y mejorar las leyes que rigen hasta el momento. Además, como parte de las acciones de prevención y promoción, publican contenidos en las redes sociales del Departamento (perfil de Facebook) y también, divulgan producciones audiovisuales en el programa “Nuestra Salud” de Chaco TV y en otras señales televisivas del interior del Chaco, como Red Televisión SRL de General Pinedo. Dentro de estas producciones se incluyen videos con consejos para pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles; control y prevención del tabaquismo, cáncer, guías alimentarias; kiosco saludable; control del consumo excesivo de alcohol, entre otras. *Actividades de alta demanda: dejar de fumar y control del consumo excesivo de alcohol* Desde el Departamento afirmaron que en el marco de la pandemia, aquellas actividades con una alta demanda de consultas fueron las vinculadas al cese del consumo de tabaco y lo relacionado al Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. En relación a la problemática del tabaco, esta temática se abordó de forma interdisciplinaria a través de una especialista en Salud, la Doctora Graciela Godoy y la licenciada en Psicología, Ivana Buitoni. Actualmente, las profesionales brindan consultoría médica y psicológica virtual los martes y jueves de 9 a 12 horas y/o pueden comunicarse voluntariamente a la línea 3624452644 o a las redes sociales del Departamento. En lo referente al Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, a cargo de las Licenciadas Aldana Casañas y Débora Duffy, se realizaron reuniones virtuales para abordar temáticas como: creación de un programa para concientizar sobre el consumo de alcohol y así, reducir y prevenir accidentes de tránsito; estrategias para la promoción y prevención del consumo nocivo de alcohol; regulación en la venta de bebidas alcohólicas y en la elaboración de cerveza artesanal para el Chaco; creación del programa “Conductor designado”; creación del proyecto de ley para la regulación en su venta y comercialización del alcohol, sus derivados, entre ellas, la elaboración de cerveza artesanal. Cabe destacar que estos proyectos se elevaron el 24 de septiembre a la Cámara de Diputados del Chaco. En relación al programa “Conductor Designado”, Geoghegan explicó que lo que se busca es “una legislación que permita coordinar con los municipios la implementación de la designación de una persona identificable a cargo de esa figura –conductor designado- como herramienta de prevención de siniestros viales y también, queremos promover una regulación en la venta y comercialización de alcohol en eventos masivos y en los denominados encuentros cerveceros”, cerró diciendo Geoghegan.