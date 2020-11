Sáenz Peña: informe epidemiológico con 19 casos nuevos

El Comité de Emergencia reportó 398 casos activos en la Ciudad.

1.611 pacientes recuperados.

3.830 testeos negativos

19 casos nuevos.

Juan José Fuentes Castillo:” nos llama la atención que ahora opinen de la situacion epididemiologica, siendo que cuando estuvimos al 100% de ocupación de camas, ni se preocuparon por llamar”

Así se expresó Juan Fuentes Castillo en relación a declaraciones públicas respecto a Sáenz Peña y la situación epidemiológica.

Señalo:” Los saenzpeñenses nos vimos sorprendidos ante declaraciones de un legislador, nos llama la atención que ahora opinen de la situación epidemiológica, siendo que cuando estuvimos al 100% de ocupación de camas, ni se preocuparon por llamar. La ciudad tuvo un momento crítico en cuanto a la pandemia, fue cuando las salas COVID no tenían capacidad y debíamos derivar pacientes a Resistencia, abrir nuevas salas en sanatorios y buscar desde aquí una solución a un problema que sin dudas había que resolver, es aquí cuando esperábamos un llamado por ejemplo para con su aporte intentar solicitar las camas que el Gobierno provincial aun nos tiene prometidas. Varios puntos para contarle a la ciudadanía toda, para tener en cuenta y que es propiamente información, el aumento significativo de los casos activos en la ciudad, se dio principalmente en el periodo cuando desde Salud se ocupó del manejo y seguimiento de los mismos, momento en el que a pacientes ya recuperados ni se les avisaba y tampoco se les entregaba el certificado de alta correspondiente, esto sumado a la actualización de la información de resultados pendiente de laboratorios privados, incrementó las cifras aun estado preocupante, ante ello nos ocupamos, ahora el seguimiento de casos volvió a manos de médicos, y personal de salud que ah honorem nos cuidan a todos. En el escenario nacional comparados con ciudades más de 100 mil habitantes de provincias vecinas que hasta has 70 días tenían solo 25 casos confirmados y hoy poseen más de 3600, registran más del doble de casos activos que Sáenz Peña. Todo esto lo pongo de manifiesto en nombre de cada uno de quienes todos los días ponen en riesgo su propia salud por cuidarnos a todos, personal del Hospital 4 de Junio, Región Sanitaria, Empleados Municipales, personal de Clínicas y Sanatorios y voluntarios que también se prestan para colaborar. Como legislador ya sabemos como es y como se comportó, pero como Médico me preocupa aún más” concluyó Juan José Fuentes Castillo.