Ciclo lectivo 2021: Estos son los criterios de inscripción para jardines, primarias y secundarias

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) emitió la Resolución 2170 en la cual establece los criterios de inscripción al ciclo escolar 2021 en sus distintos niveles.

Si bien es una incertidumbre aún la fecha de retorno a clases presenciales, las inscripciones se realizarán de igual manera a fin de garantizar la continuidad del ciclo lectivo y con él, el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

NIVEL INICIAL

PREINSCRIPCIÓN

Se realizará durante las 3 primeras semanas de noviembre a fin de poder establecer las vacantes. La misma no garantizará matriculación Modalidad Virtual: se sugiere la implementación de un formulario.

PRIORIDADES

Hijos del personal del establecimiento escolar

Niños domiciliados en el radio escolar cuyos hermanos asisten al establecimiento escolar.

Niños con domicilio en el radio escolar sin hermanos que asistan al establecimiento

Niños fuera del radio escolar con hermanos en la escuela

Niños con domicilio fuera del radio escolar cuyos padres trabajen en relación de dependencia y su lugar de trabajo esté dentro del radio escolar y que presente certificado que acredite domicilio laboral

La confirmación de inscripción para los niños que asisten a la institución para salas de 4 y 5 años para el ciclo lectivo 2021 se realizará desde el 3 de noviembre hasta el 16 del mismo mes (10 días hábiles), la cual podrá realizarse de manera presencial o a distancia (vías de comunicación establecidas institucionalmente) dependiendo del contexto y la situación actual con respecto al DISPO.

La inscripción a salas de 5 años, debido a la prioridad en cuanto a la obligatoriedad, se realizará desde el 1 al 15 de diciembre (10 días hábiles). Se distribuirán los formularios de inscripción y se realizará la misma de acuerdo al número de DNI del niño de forma presencial. Queda a criterio institucional poder realizar la inscripción a distancia.

INSCRIPCIÓN

A salas de 4 años se realizará los días 25 y 26 de febrero de 2021, debido a que en principio se debe cubrir la demanda de inscripción de salas de 5 años para luego continuar con la inscripción de la sala obligatoria de 4 años. Se distribuirán los formularios de inscripción y se realizará la inscrpción propiamente dicha de acuerdo al numero de DNI de forma presencial, aunque también dependerá de cada institución se adopta un sistema a distancia.

La inscripción de salas subsiguientes (sala de 3 años y maternales) se realizará los días 1 y 2 de marzo del 2021.

En todas las instancias de confirmación e inscripción, la institución debe dar a concoer las listas de estudiantes confirmados que pasan de una sala a otra y las vacantes disponibles únicamente de las salas a inscribir en el periodo correspondiente a 48 horas hábiles anteriores a las fechas establecidas a tal fin.

NIVEL PRIMARIO

PRE INSCRIPCIÓN

Se realizará durante las 3 primeras semanas de noviembre a fin de poder establecer las vacantes. La misma no garantizará matriculación. Para la modalidad de la misma, se sugiere la implementación de un formulario virtual. La forma presencial solamente se aplicará para los aspirantes que no hayan podido realizarla en forma digital.

INSCRIPCIÓN

El ingreso a primer grado del nivel primario se ajustará a la capacidad de vacantes que posee cada institución y de acuerdo al siguiente orden de prioridades

(A) Hijos del personal docente y de servicio para el ingreso a primer grado y los que tiene hermanos en el establecimiento escolar.

(B)Los niños con domicilio en el radio escolar. El domicilio del estudiante deberá coincidir con el de padre/ madre y/o tutor y figurar en el DNI de los mismos. Se podrá solicitar documentaciones que permitan constatar el domicilio tales como certificado de domicilio o copia de contratos de alquiler.

(C)Los niños con domicilio fuera del radio escolar cuyos padres trabajen en relación de dependencia y su lugar de trabajo esté comprendido en el radio escolar, previa presentación de certificado laboral que lo acredite.

(D) Los niños que no se encuentren dentro de las prioridades anteriores

La inscripción dará inicio a los dos días hábiles después de finalizado el ciclo lectivo y por el termino de 5 días hábiles del mes de diciembre, según el calendario escolar vigente.

Cada institución determinará el número de vacantes disponibles para primer grado y si el número de inscriptos se excediera de las vacantes se procederá a realizar sorteo entre aquellos aspirantes comprendidos en el punto D. Los mismos recibirán, al momento de completar el formulario de pre-inscripción, un extracto del mismo con un número correspondiente que será único e intransferible.

NIVEL SECUNDARIO

El ingreso de primer año de la educación secundaria, en todas sus modalidades y orientaciones, será según su capacidad de vacantes y de acuerdo al siguiente orden de prioridades.

(A) Estudiantes de la misma escuela con espacios pendientes de aprobación y en riesgo pedagógico.

(B) Hermanos de estudiantes que cursan en el establecimiento.

(C) Estudiantes cuyos domicilios se encuentran dentro del radio escolar.

(D) Estudiantes que no se encuentren dentro de las condiciones anteriores, cuyos padres trabajen en relación de dependencia o de manera independiente y su lugar de trabajo esté comprendido dentro del radio escolar, los cuales acrediten fehacientemente dicha situación laboral mediante constancia de servicio o constancia de ADIL

(E) Estudiantes que no se encuentren dentro de las condiciones anteriores

PRE INSCRIPCIÓN

Se habilitará en tres periodos: 1) durante los primeros diez días hábiles del mes de noviembre; 2) primeros diez días hábiles del mes de diciembre; 3) en los inicios de la primera obligación del personal administrativo hasta completar las vacantes.

Cada institución determinará el número de vacantes disponibles para primer año y si el número de inscriptos excediera las vacantes procederá a realizar sorteo entre aquellos aspirantes comprendidos en el punto E.

Sobre las escuelas que superan ampliamente las vacantes: Los candidatos del punto E recibirán, al momento de completar el formulario de pre-inscripción, un extracto del mismo con un número correspondiente que será único e intransferible. El establecimiento deberá informar públicamente el día y horario que se efectuará el sorteo

INSCRIPCIÓN

Se sugiere la implementación de un formulario virtual. La forma presencia solamente se aplicará para los aspirantes que no hayan podido realizar en forma digital.

DOCUMENTACIÓN

Copias de DNI del estudiante

Copia partida de nacimiento

Copia carnet de vacunas

Certificado de aptitud psicofísica

Certificado de séptimo grado, constancia de finalización o pase

Copia de DNI de dos tutores

Certificado de domicilio o boleta de servicio que especifique domicilio real