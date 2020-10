Educación: Balance positivo de inscripciones online para aspirantes a interinatos y suplencias

Hasta el mediodía del martes se inscribieron más de 1.700 aspirantes, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 13 de noviembre.

Desde hace seis días el Ministerio de Educación lleva adelante las inscripciones online de docentes aspirantes a interinatos y suplencias de las Juntas de Clasificación de todos los niveles y modalidades y del Servicio Bibliotecario en la provincia.

Las personas responsables de este proceso, inédito para el Chaco y a nivel nacional, realizaron un balance positivo del mismo, resaltando la posibilidad que este brinda a los y las docentes de acceder a trabajar como interinos y/o suplentes en el (período A) 2020-2021.

Hasta el mediodía de este martes se inscribieron más de 1700 aspirantes, la misma permanecerá abierta hasta el viernes 13 de noviembre. El subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández, destacó que las designaciones online “se constituyen como un paso muy importante que hoy estamos concretando y son el resultado de un trabajo realizado en forma conjunta con todos los sindicatos docentes en el marco de la Mesa Técnica de Normativa de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo Docente”.

Al respecto, el subsecretario expresó: “Somos una de las pocas provincias en el país que implementó este sistema digital para brindar una solución a las inscripciones a interinatos y suplencias en el escenario actual, las mismas están reguladas por el Estatuto del Docente por orden de mérito, como corresponde; y poder concretarlas en este momento, ante las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio frente al COVID 19, es muy valioso para los y las docentes”.

Por otra parte, Fernández señaló que, como eje prioritario de la gestión, dentro de la Agenda Digital y la Modernización del Estado, se planificó también, dar respuestas a los y las docentes sin cargo, comentando que: “debían concurrir todos los días a las Juntas de Clasificación para averiguar si existían cargos vacantes de interinatos o suplencias y ahora lo pueden hacer desde una computadora o celular sin tener que salir de sus casas”, dijo.

MAYOR ACCESIBILIDAD

Por su parte, el coordinador de las Juntas de Clasificación, Daniel Aguirre, expresó: “Estamos con todas las expectativas que genera este acto de tanta importancia para la provincia y la docencia del Chaco, que significa la posibilidad de acceder a esta inscripción vía remota, lo cual nos va a permitir superar todos los inconvenientes que traía aparentado tener que trasladarse de una localidad a otra en muchos casos; y más aún, en este contexto de pandemia que nos obligó a acelerar el proceso”.

Aguirre destacó que “hasta el momento hemos tenido resultados satisfactorios en este proceso novedoso no solo para los y las docentes, sino también para las mismas juntas de Clasificación y todos y todas los involucrados en este proceso. Seguramente nos vamos a encontrar con situaciones imprevistas que con la buena predisposición del Ministerio de Educación y los miembros de las juntas, tanto oficiales como gremiales, iremos resolviendo y subsanando”, señaló.

Asimismo, recordó que “la inscripción es hasta el viernes 13 de noviembre, que aún hay tiempo para hacerlo. El sistema está funcionando muy bien, no hemos tenido mayores problemas con el tráfico de información y la mayoría de los errores que hemos detectado tienen que ver con problemas de carga del aspirante. Por eso, insistimos a los mismos que accedan con tiempo y tranquilidad en la Junta de Clasificación correspondiente, que lean el instructivo (lo pueden encontrar en la página www.juntasdeclasificacion.chaco.gob.ar) y que se aseguren de cumplir con todos los pasos necesarios para concretar la inscripción”.

Explicó que “en el caso de los aspirantes que se inscriben por primera vez, tendrán que ver de completar los datos personales y luego insistir y no dejarse llevar por la ansiedad, explorar todo, mirar con suma atención la plataforma, ver los documentos que deben estar cargados (en mi dispositivo) antes de comenzar con el proceso de inscripción. Toda la documentación subida tiene carácter de Declaración Jurada con el objeto de facilitar el trámite”, indicó.

Aguirre aseguró que “la prioridad es que el docente pueda acceder a un orden de mérito en tiempo y forma, y con la mayor transparencia posible, este es el compromiso del Ministerio de Educación, para lo cual estamos todos y todas trabajando arduamente”.