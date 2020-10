El Banco del Chaco entregará nueva tanta de tarjetas Alimentar

A partir del lunes, se iniciarán operativos especiales de entrega de tarjetas Tuya Alimentar en las ciudades donde no se implementó el envío a domicilio para nuevos beneficios dados de alta por Anses.

Con protocolos de seguridad y prevención de Covid-19, se realizarán en 33 municipios de la provincia, incluidos Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Tirol y Puerto Vilelas.

Las tarjetas que serán entregadas en los operativos corresponden a nuevas altas. Las personas beneficiarias serán notificadas por Anses, indicando día y lugar para retirar el plástico.

Debe concurrir sólo la persona titular del beneficio con DNI. Son válidos para verificar identidad DNI digital, DNI tarjeta, DNI libreta celeste y pasaporte vigente. No se admiten denuncias ni constancias de extravíos.

Por protocolo, no se puede asistir en grupos y deben respetarse las medidas de prevención: usar tapaboca obligatorio, mantener el distanciamiento, y no compartir bebidas, comidas ni prendas de vestir.

EL CRONOGRAMA DE ENTREGA

– Resistencia. Club Central Norte. De 8 a 16 horas.

• Lunes 19: apellidos de la A hasta la C.

• Martes 20: apellidos de la D hasta la K.

• Miércoles 21: apellidos de la L hasta la Q.

• Jueves 22: apellidos de la R hasta la Z.

– Barranqueras. Club Don Orione. De 8 a 16 horas.

• Lunes 19: apellidos de la A hasta la L.

• Martes 20: apellidos de la M hasta la Z.

– Fontana. Club Social y Deportivo Fontana. De 8 a 16 horas

• Martes 20: todos los apellidos.

– Puerto Tirol. Polideportivo. De 8 a 12 horas.

• Lunes 19: todos los apellidos.

– Puerto Vilelas. Club Defensores. De 8 a 12 horas.

• Miércoles 21: todos los apellidos.

– Sáenz Peña. Predio Ferichaco. De 8 a 16 horas.

• Lunes 19: apellidos de la A hasta la G.

• Martes 20: apellidos de la H hasta la Z

OTRAS LOCALIDADES

Puntos de entrega, días y horarios establecidos en cada localidad.

Lunes 19 – Todos los apellidos

• Charata. Club Hércules. Horario: 8 a 16.

• Corzuela. Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario. Horario: 8 a 15.

• General Pinedo. Polideportivo. Horario: 8 a 13 Hs

• Colonia Elisa. Centro Integrador Comunitario. Horario: 8 a 12.

• La Escondida. Polideportivo Municipal Eduardo del Balzo. Horario: 8 a 12.

• Makallé. Centro Integrador comunitario. Horario: 15 a 18.

• Du Graty. Sum Municipal. Horario: 8 a 13.

• San Bernardo. Salón Azul Municipal. Horario: 8 a 13.

• Santa Sylvina. Club Deportivo Comercio. Horario: 8 a 13.

• Villa Ángela. Casa del Bicentenario. Horario: 8 a 16.

• General San Martín. Micro Estadio Club América. Horario: 8 a 16.

• Pampa del Indio. Casa de la Cultura del Bicentenario. Horario: 8 a 15.

• La Leonesa. Salón 4 de Julio. Horario: 8 a 15.

• Juan José Castelli. Escuela de Educación Técnica Nº 12. Horario: 8 a 16.

• Miraflores. Centro Integrador Comunitario. Horario: 8 a 12.

• Tres Isletas. Cineteatro “Luis Landriscina”. Horairo: 8 a 16.

• Avia Terai. Centro Integrador Comunitario. Horario: 8 a 12.

• Pampa del Infierno. Club Municipal. Horario: 8 a 12.

• Machagai. SUM de la Municipalidad. Horario: 8 a 16.

• Quitilipi. Centro de Empleados de Comercio. Horario: 8 a 16.

Martes 20 – Todos los apellidos

• General Vedia. Municipalidad. Horario. 8 a 12.

• Villa Río Bermejito. Playón Deportivo Municipal. Horario: 8 a 12.

• Los Frentones. SUM Municipalidad. Horario: 8 a 12.

• Presidencia de La Plaza. Club Sportivo. Horario: 8 a 12.

Miércoles 21 – Todos los apellidos

• Concepción del Bermejo. SUM Municipalidad. Horario: 8 a 13.

• Napenay. Municipalidad. Horario: 15 a 18.