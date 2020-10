Día de la Madre: el auxilio de los comercios en medio de la crisis económica

Un informe de la consultora Focus Market señaló que el gasto promedio de los regalos será de $1.600 y que el medio de pago más utilizado será tarjeta de crédito (49%).

Las compras por el Día de la Madre serán canalizadas este año principalmente en centros comerciales de barrio y los consumidores buscarán promociones y financiación a largo plazo en el contexto de las restricciones por la pandemia de coronavirus, según un relevamiento de una consultora privada. En tanto, la proyección del gasto promedio es en torno a $1600.

Un 42% de las compras se harán en centros comerciales de barrio, 17% a través de comercio electrónico, un 20% en shopping online, 11% en redes sociales, 6% en outlet y 4% en supermercados, de acuerdo a la consultora Focus Market.

Los shopping center, que son habitualmente el lugar elegido para esta fecha, estarán esta vez cerrados por las restricciones del aislamiento social obligatorio y pese a que intentaron en los últimos meses lograr la reapertura bajo protocolo sanitario.

“Generalmente es una fecha muy de shopping”, dijo la agencia de noticias Télam el director de Focus Market, Damián Di Pace, en cuyo informe señaló que “el Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante en términos de volumen de ventas minoristas luego de Navidad”.

Según el relevamiento realizado por Focus Market sobre una base de 7560 casos en todo el país, este año la fecha encuentra nuevos patrones de consumo y modificación de hábitos en la compra en las formas comerciales minoristas en este contexto de pandemia

En tanto, de acuerdo con datos relevados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), los rubros con mayor proyección de la demanda para el Día de la Madre son indumentaria 21%, calzados 10%, perfumería y cosmética 9%, flores y plantas 9%, electrodomésticos 9%, telefonía celular 8%, experiencias (cena, masajes, etc) 8%, bazar y regalos 8% e informática 7%, entre otros.

Di Pace observó que “cayó la participación del rubro informática y telefonía porque el ticket promedio es elevado; eran habituales en la fecha; hay que tener en cuenta que telefonía celular salió del (programa) Ahora 12”.

Asimismo, señaló que “en otros días de la madre tuvo más participación experiencias, día de campo, viaje de fin de semana, que es una categoría muy golpeada”.

En cuanto a la proyección de gasto promedio por obsequio en el Día de la Madre es de $1600.

Los medios de pagos con más proyección de uso para el Día de la Madre son tarjeta de crédito 49%, efectivo 23%, tarjeta de débito 21%, billetera digital 5% con un crecimiento del 50 % en su uso en pandemia y transferencia bancarias 2%, según datos de la Billetera Digital CAME PAGOS .

Por su parte, entre los planes de Financiamiento Ahora disponibles los de mayor proyección de uso para las compras en el Día de la Madre son los siguientes: 30% de los consumidores optará por los Planes Ahora 3 y 18% el Ahora 6, para gastos menores a $5000; y 26% Ahora 12 y otro 7% el Ahora 18, para gastos superiores a $ 5000 y $ 10.000.

Además, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre entró en vigencia la incorporación de nuevos rubros y un plazo de tres meses de gracia para abonar las compras realizadas en los planes de Ahora 12 y 18 cuotas.

Di Pace observó que los comercios “vienen con números muy malos y para muchos esta fecha es la última oportunidad; los rubros que están con fuerte deterioro tendrán en el Día de la Madre la oportunidad de liquidar el stock”.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas pyme cayeron 10,1% en septiembre frente a igual mes de 2019 y en lo que va del año acumulan un descenso anual de 27,9% que se explica por las fuertes bajas registradas a partir del inicio de la cuarentena en marzo.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) relevó que en septiembre, en los rubros más significativos para esta fecha, las ventas de indumentaria cayeron 16,9%, perfumería y cosmética cayó 19,3%, calzado 18,6% y bazar y regalos 16,9%.

En este contexto, los comercios comienzan a ofrecer promociones combinadas para atraer a los compradores: “Aparece el envío gratis como un plus, se implementa el descuento más un regalo adicional y agregado el envío gratis”.

“Se mantienen los niveles de descuento pero tienen valor agregado para competir aún más y porque necesitan liberar stock”, resaltó.