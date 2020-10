División Caminera Interior: En diversos operativos secuestraron cuatro motos, un camión, una camioneta y carga de algarrobo

En Castelli, patrullas de la División Caminera, secuestró tres motos con pedido, mientras que Sáenz Peña, intervino cargas de algarrobo sin guía e incautó una moto adulterada; en Villa Ángela, secuestro un camión y una camioneta con numeraciones adulteradas.

CASTELLI

Caminera de Castelli recuperó una moto marca Corven Energy, de 110 c.c., color azul, con falta de partes del carenado, conducida por un hombre de 38 años.

El rodado tenía pedido de secuestro por supuesto hurto desde 2020, ante la Comisaría 1° de esa ciudad.

En otro operativo de control vehicular, recuperaron dos motocicletas con pedido activo de secuestro.

Siendo el primer rodado una Honda, modelo Wave, 100 c.c., color negro, buscada desde fecha 19/05/2014, era conducido por un ciudadano de 46 años.

La otra, una Honda, modelo Wave, 100 c.c., color negro, buscada desde fecha 12/09/2019, guiado por un joven de 19 años.

Los vehículos, y conductores fueron trasladados hacia la Unidad Policial solicitante. Los operativos fueron llevados a cabo en Planta Urbana-Miraflores.

SAENZ PEÑA

Efectivos de la División Transito Urbano y Patrulla Vial, incautaron 6.000 kg. aproximadamente de rollos de madera de la especie algarrobo.

Ubicados en caminos alternativos de Colonia Rivadavia, detuvieron la circulación de un camión marca Fiat, guiado por un masculino de 35 años. quien manifestó transportar 6.000 Kgs. aproximadamente de rollos de madera especie Algarrobo, sin avales del producto forestal.

Por ello, la patrulla procedió al secuestro de la carga de mención, por Sup. Infracción a la Ley de Bosques N° 2079-R., los cuales, luego fueron entregados a la División Rural Sáenz Peña.

En otro operativo, sobre Ruta 16 km. 174, demoraron el paso de una camioneta marca Toyota Hilux, con Tráiler, conducido por un hombre de 39 años.

Transportaba aberturas de algarrobo; discriminadas en 60 Puertas de madera especie Algarrobo, sin guía forestal que avale el producto forestal.

Se incautó la carga por infracción a la Ley de Bosques Nro. 2079-R. Posteriormente, el conductor y secuestros fueron entregados en la guardia de prevención de la División Rural de Sáenz Peña.

Los agentes recuperaron una moto marca Mondial, LD de 110 cc, color naranja, guiada por un joven de 27 años, quien iba acompañado de otro de 58. El rodado presentaba numeraciones adulteradas.

Observaron que la numeración del chasis no era visible, por lo que fueron hasta la Planta Verificadora N°3, donde informaron que la parte del chasis estaba adulterada.

VILLA ANGELA

Continuando con los controles, sobre ruta provincial N° 6 Colonia Domingo Matheu “San Bernardo”, distante a unos 7 Km del ingreso a la localidad de San Bernardo agentes de Caminera interceptaron un camión marca Ford – 700 azul-celeste, guiado por un joven de 18 años.

Cuando controlaron la documentación vieron que la cédula exhibida presentaba adulteración en el plástico de seguridad.

Al momento de la inspección ocular se observó un motor marca Mercedes Benz, cuya numeración no es visible al momento del control, el cual no se realizó el cambio y no posee las documentaciones.

En el mismo puesto, interceptaron el paso de una camioneta marca Dodge, color gris, solicitándose al conductor la documentación del rodado y manifestó que no la poseía.

Al momento de la inspección ocular, observaron que tenía motor Ford Falcon, el cual no pertenece como autoparte Original del rodado de mención, no teniendo en poder la documentación que respalde la modificación realizada.

En ambos casos desde la fiscalía en turno ordenaron el secuestro del rodado y documentación respectiva y posterior traslado, a la Comisaría de San Bernardo.