Puente General Belgrano, puente que separa y aisla: #liberenelpuente, porqué marchamos y qué pedimos

Somos un grupo de ciudadanos chaqueños y correntinos autoconvocados que nos unimos para hacernos escuchar por las autoridades que correspondan, expresan quienes todas las semanas, pacíficamente, elevan sus voces para que se pueda transitar libremente por el puente Chaco Corrientes.

No tenemos banderías políticas, plantean.

La situación

Desde el 17 de marzo el gobierno de Corrientes comenzó a controlar e impedir el paso por el puente General Belgrano. Desde esa fecha se han acumulado situaciones que ya se tornan insostenibles.

Se ha esperado quincena tras quincena, cuarentena tras cuarentena y no hay un horizonte visible de salida a esta situación ya que han afirmado que los contagios tendrán “una meseta alta por 6 meses más”

Los permisos que se tramitan por la página no son aprobados por meses, ni siquiera por cuestiones humanitarias y el colmo ha sido el cobro de más de 5000 pesos por el hisopado que exigen para entrar a la provincia. Test, por otra parte, muy poco confiable, que en ocasiones cobran y NO LO REALIZAN y que no tiene sentido ya que entre el test y el resultado uno podría contagiarse igual. El trámite, además es confuso y contradictorio porque dicen que aceptan un hisopado de 48 horas pero no se sabe si hacerse el hisopado y después pedir el turno o viceversa. Además que al llegar a la bajada del puente no aceptan hisopados de otras provincias.

Los autoconvocados somos

– Familias separadas: padres con hijos pequeños y custodias compartidas, padres ancianos que necesitan atención familiar, abuelos que se angustian y deprimen por no poder ver a su familia

– Tratamientos médicos y cirugías pospuestas reiteradamente. Personas de ambas orillas que tienen su obra social del otro lado

– Estudiantes que tienen su ropa, sus apuntes y que pagan alquileres por propiedades a las que no pueden acceder

– Propietarios de viviendas en distintos lugares de la provincia, sobre todo en Paso de la Patria.

– Trabajadores que no pueden transitar

Qué pedimos