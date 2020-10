Copa Libertadores: qué necesitan los equipos argentinos para avanzar a octavos

River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre tienen una semana clave para su continuidad en la copa libertadores. boca es el primer clasificado a octavos de final.

Con distintas realidades y necesidades, los equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores arrancan este martes la quinta jornada de la fase de grupos, que en algunos casos podría ser determinante de cara a su futuro en el certamen.

¿Qué necesitan los representantes argentinos para avanzar a octavos de final? River y Racing están prácticamente adentro; Defensa y Justicia parece encaminado, mientras que Tigre está casi afuera, aunque puede aspirar a clasificarse a la Copa Sudamericana.

Boca es el único clasificado. Tras empatar con Libertad de Paraguay en La Bombonera, es líder del Grupo H con 11 unidades, y hasta podría asegurarse el primer lugar de la zona. Si este miércoles el Deportivo Independiente Medellín vence en Venezuela al Caracas, el “Xeneize” terminará como líder.

Por su parte, River también hará de local en su partido ante San Pablo. En el estadio de Independiente, el equipo de Núñez puede abrochar el pasaje a octavos si gana (en este caso elimina al paulista), aunque el empate también lo deja casi adentro, debido a la gran cosecha de goles a su favor (con una igualdad mantendría los 3 puntos de ventaja con el conjunto brasileño, pero con +11 tantos de diferencia).

El “Millonario” es segundo del Grupo D con 7 unidades, dos menos que el líder Liga de Quito que cierra la fase en Avellaneda. Si el equipo de Marcelo Gallardo vence este miércoles a las 21.30, hasta podría quedar primero o al menos llegar a la última fecha con chances de ganar la zona.

Un ratito más temprano, el mismo miércoles pero a las 19:15, Racing tendrá una parada difícil ante Nacional en Montevideo. Con un empate ante el “Bolso” (que tiene puntaje ideal), asegura su lugar en octavos, aunque aun perdiendo podría hacerlo si es que Estudiantes de Mérida no le gana de visitante al colero Alianza Lima.

En la última fecha del Grupo F, la “Academia” recibe a Estudiantes de Mérida, con lo que aun en el peor escenario este miércoles (caída en Uruguay y triunfo del tercero), con un empate en Avellaneda en la última jornada, la los de Sebastián Beccacece estarán entre los 16 mejores.

El jueves a las 23 horas juega Defensa y Justicia, que en el reinicio de la Copa Libertadores consiguió dos triunfos que lo colocaron en la segunda posición con 6 unidades, uno más que Olimpia. El “Halcón” visita al último Delfín, con la necesidad de traerse un triunfo y no depender de otros resultados.

Si el equipo de Hernán Crespo gana el jueves, y el tricampeón paraguayo pierde de local ante el líder Santos, asegurará su continuidad en el certamen. El escenario es aún más ideal, teniendo en cuenta que los de Florencio Varela cierran el Grupo G en San Pablo.

El caso más complicado es el de Tigre, último del Grupo B. Necesita prácticamente un milagro: ganar con buen margen de gol sus dos compromisos (el jueves a las 21 ante Guaraní de local y la última ante Palmeiras de visitante), que los paraguayos no sumen unidades y que Bolívar solo le gane a Guaraní por poca diferencia en la fecha final.

El “Matador” de Victoria solo alcanzó un punto en la presente edición de la Copa Libertadores. Un triunfo el jueves, y que Bolívar pierda ambos partidos por muchos goles, lo dejaría en la Copa Sudamericana.