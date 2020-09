Policia Caminera : Lunes intenso con el secuestro de seis motocicletas un camion y una camioneta

En Resistencia seis motos fueron recuperadas, Villa Ángela dio con un camión con anomalías en su chasis y Sáenz Peña incauto una camioneta adulterada, la cual, trasladaba hierros sustraídos.

Continuando con los controles diarios, ayer, en horas de la mañana, Motoristas de Caminera, recuperaron una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, 110 c.c., color negro.

presentaba Pedido de Secuestro, desde 03/11/2017, a solicitud de la Comisaría 10° Capital. Era conducida por una femenina de 56 años.

más tarde, dieron con otra moto buscada por la Comisaría 3° Capital, desde el año 2019.

Se trata de una Honda, modelo Wave, 110 c.c., color negro, guiada por un ciudadano de 50 años.

Los procedimientos fueron llevados a cabo en Av. Avalos – Av. Sabin – Av. Lavalle y Av. Los Inmigrantes.

En horas de la tarde, ubicados en Av. Paraguay y Nicolás Rojas Acosta, otra motocicleta marca Brava, modelo Nevada, 110 c.c., color negro, fue incautada, era buscada por Sup. Hurto.

Lo solicitaba la Comisaría 3° de Barranqueras, desde el 29/10/2019. Su conductor, un masculino de 29 años.

En otro operativo sobre Av. los Inmigrantes y calle Cacique Ñare, recuperaron una Zanella, modelo no visible, 125 c.c., color gris, conducida por un ciudadano de 32 años.

Tenía Pedido Activo, por Sup. Hurto, desde el año 2018, a solicitud de la Comisaría 3° Capital.

Seguidamente, una Chiggeri, modelo Vita, 110 c.c., color rojo, fue incautada. Era buscada por la Comisaría 6° Capital, desde el 03/02/2018. El rodado lo guiaba un masculino de 28 años.

Finalizando la jornada, efectivos de caminera ubicados en el Puesto De Control Caminero Puente General Belgrano, secuestraron una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, 110 c.c., color negro. Conducida por un masculino de 47 años.

Tenía Pedido Activo, por una causa de Sup. Robo, desde el año 2013, con intervención de la Comisaría 11° Capital.

Las motos junto a los conductores, fueron trasladados hacia las Comisarías de mención.

VILLA ANGELA

Por su parte, efectivos de la Div. Transito Urbano y Patrulla Vial Villa Ángela, secuestraron un camión.

Después del mediodía, un masculino de 30 años, se hizo presente en la Planta Verificadora N° 6, con la intención de realizar la verificación vehicular a su camión marca Scania Vabis, modelo L 7654 RD, color naranja.

Personal idóneo se aboco a sus tareas específicas, obteniendo como resultado que, el grabado del motor presenta una soldadura en la que tapa dos dígitos intermedios de la numeración correlativa.

Por ello, se dio se dio intervención a la Fiscal en turno quien, interiorizado de los hechos, dispuso el secuestro del rodado y documentaciones, luego sean entregados en carácter de depósito judicial.

SAENZ PEÑA

Sus pares, de la Ciudad Termal, al momento de estar realizando control vehicular sobre Ruta N° 16 km. 165 (camino vecinal), detuvieron la marcha de una Camioneta marca Mercedes Ford, modelo F-100, color celeste, conducida por un ciudadano de 58 años, en compañía de otro masculino de 49 años.

Solicitando al chofer las documentaciones correspondientes, aduciendo este no poseer alguna, constatando los Agentes que, en la caja de carga del rodado, trasladaban 4 hierros de vías férreas de 3 metros de largo aproximadamente, los cuales se observa en sus extremos que recientemente fueron cortados.

Procedieron a dar intervención a personal idóneo de la Planta Verificadora N° 3, quien luego de realizar la verificación física de la camioneta y consultar en la página online de DNRPA, determino que, los números de motor y chasis, no corresponden con el dominio del vehículo.

Seguidamente, se hizo presente un ciudadano mayor de edad, aduciendo ser empleado de Belgrano Cargas (empresa encargada de las vías férreas), a quien se le recibió declaración de damnificado.

Seguidamente se consulto a la Fiscalía en turno, quien dispuso, se identifique a los ocupantes del rodado, y luego se le haga entrega en depósito judicial provisorio. En cuanto a los rieles, se haga entrega al operario de dicha empresa.