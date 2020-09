IFE4: Anses se encamina a dar otro bono de $10.000

La opción de convertir el bono en un plan de empleo para jóvenes quedará para la próxima etapa. Analizan si los $10.000 lo darán a los casi 9 millones de beneficiarios o a un grupo más reducido.

Este martes la Anses concluyó el pago del IFE 3 y en los próximos días, la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, comunicará oficialmente el destino que se le dará al IFE 4 a partir de octubre, pero todo indica que volverá a entregarse el bono de $10.000. La duda por estas horas es si la asistencia se repetirá a los casi 9 millones de beneficiarios o si se concentrará a un grupo poblacional.

“Se define en estos días, antes de fin de mes. Se está estudiando su implementación”, señalaron voceros de la Anses a minutouno.com. Según supo este portal, la opción de renta fija de base para jóvenes de 18 a 25 años a cambio de capacitación y empleo no sería de la partida desde octubre, sino en la próxima etapa.

De todas formas, es objetivo central de la administración de Alberto Fernández reconvertir la enorme ayuda estatal otorgada por la pandemia en planes de empleo. “Planteamos ir vinculando los ingresos del Estado con trabajo. La gente se registra como monotributista social, por ejemplo, y no aporta por dos años, tiene factura y es un vínculo con el trabajo”, subrayó este miércoles por la noche en declaraciones televisivas el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

No obstante, ante los indicadores de brutal caída del PBI y desempleo, así como un aumento esperado de la pobreza, producto de la pandemia y los 3 años de recesión que lleva la Argentina, el Gobierno volvería a extender la asistencia social de 10.000 pesos para los sectores más vulnerables y lo que trabajan en la informalidad, de los más castigados por el parate económico.

Si bien desde julio los indicadores económicos estarían mostrando datos alentadores de cara a una lenta recuperación de la economía, como por ejemplo la vuelta de la contratación de personal en plena pandemia y caídas menores del consumo así como subas importantes de ventas en numerosos rubros, el Ejecutivo nacional quiere acompañar ese impulso con la asistencia salarial necesaria para los grupos que más se vieron afectados por la cuarentena a causa del coronavirus.

Así las cosas, lo que se debaten en el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, que este miércoles confirmó un nuevo APT para pagar salarios de los trabajadores privados así como la prórroga de la prohibición de despidos, es si el bono de 10.000 pesos será nuevamente entregado a los casi 9 millones de beneficiarios que tiene el IFE o si lo delimitan a un grupo en especial.

Por lo pronto, Anses actualizó en su página web las condiciones para acceder al programa. En octubre no podrá cobrar el bono un beneficio de la AUH que deje de percibir esa asignación porque su hijo o hijos hayan cumplido la mayoría de edad, es decir 18 años.

Tampoco accederán al IFE si una persona que era beneficiaria del bono, cumple la edad jubilatoria y comienza a cobrar la prestación, ya que ser jubilado lo excluye del IFE.