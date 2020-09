Caminera sigue recuperando motos robadas

Desde el día lunes, personal de la Policía Caminera recuperó varias motocicletas buscadas por la justicia, hace varios años.

Este lunes, en Av. Alberdi y Av. Marconi recuperaron una moto marca Honda, Wave 110 c.c., color Negro. Tenía pedido de secuestro por supuesto robo del 2015, a solicitud de la Cría. 6ta.

Era conducida por un joven de 24 años.

Asimismo, en la Av. Sarmiento, frente al Monumento de los Caídos, dieron con otra moto marca Honda Wave, de 110 c.c., color rojo.

Era buscada desde el 2014, por supuesto robo, a solicitud de la Cría 2da. Capital. Era guiada por un hombre de 53 años.

Este martes, en otro operativo de control vial, en Av. Paraguay y Nicolás Rojas Acosta, recuperaron una motocicleta Honda, modelo Storm, 125 c.c., color Negro, conducida por una femenina de 27 años.

el rodado presentaba Pedido Activo, desde el 21/01/2015, por una causa de Sup. Robo, con intervención de la Comisaría 5° Capital.

Estos procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Tránsito Urbano y Seguridad Vial.

Más tarde, en el Puesto de Control Caminero Puente General Belgrano, recuperaron otra motocicleta con Pedido de Secuestro, por Sup. Robo.

Se trata de una Motomel, modelo 110 c.c., color rojo, solicitada por la Comisaría 2° de Barranqueras, desde fecha 08/07/2019.

Su conductor de 17 años y la moto fueron conducidos a la Unidad Policial solicitante.

ACCESO NORTE

Asimismo, en otro operativo realizado en el acceso norte recuperaron una moto marca Corven Triax, de 150 cc; color blanco.

Era conducida por un joven de 20 años. El rodado era buscado desde el 2017 por un supuesto hurto, a solicitud de la Cría. 1° de Fontana.

SÁENZ PEÑA

Sus pares de Sáenz Peña secuestraron una honda Wave, de 100 c.c., color gris, adulterada mientras realizaban un operativo en el B° Monseñor de Carlo, jurisdicción de la Cría. 3ra de La Termal.

En el rodado circulaban dos jóvenes de 29 años.

En la Planta verificadora Nº 3, constataron que presentaba la numeración de chasis y motor rebajada y que había restampado números, apócrifos.

EN UN OPERATIVO DECOMISAN 24 KILOS DE SURUBÍ Y SECUESTRAN ELEMENTOS DE PESCA

Anoche, finalizando la jornada, efectivos de la División Tránsito Urbano Y Patrulla Vial Juan José Castelli, decomisaron 24 kg. aproximadamente de pescado especie Surubí.

Al momento de estar realizando control vehicular sobre Ruta Nacional N° 95 km. 1230, detuvieron la circulación de una camioneta marca Ford-100, color blanco, guiado por un masculino.

Realizando los Agentes una inspección física del rodado, constataron en la caja de carga, varios elementos de pesca y dos pescados de la especie Surubí, de 20 y 4 kg. aproximadamente, sin poseer su conductor las documentaciones correspondientes.

Se dio intervención a personal de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, quien interiorizado dispuso, el secuestro de los elementos de pesca y los peces de mención, como así también, se notifique al conductor la Sup. infracción a la Ley de Pesca N° 1428 de La Provincia del Chaco.