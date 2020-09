La Dirección de Bosques cerro su oficina en Sáenz Peña por una caso positivo de COVID

Se atenderá por turnos para la emisión de guías, mientras permanezcan cerradas las oficinas de calle 7 entre 10 y 12 de la ciudad de Sáenz Peña

“Tuvimos un caso positivo y otro sospecho de COVID que dio negativo y desde ayer las oficinas de Sáenz Peña están cerradas”, explicó el Director de Bosques de la Provincia, Emanuel Carrocino.

Las oficinas de calle 7 entre 10 y 12 se desinfectaron a las pocas horas de haber tomado conocimiento del caso positivo. El pedido fue realizado a Bromatología de la Municipalidad que concurrió rápidamente dijo Carrocino al agradecer a la Municipalidad de Sáenz Peña

“Ayer y hoy las oficinas permanecieron cerradas y se procedió a la desinfección de la misma, hace dos días que no está trabajando la Dirección de Bosques y ahora se está trabajando sobre los contactos estrechos de esta persona que dio positivo”, señaló el funcionario.

En la mañana de hoy se llevó a cabo una reunión por zoom con todos los jefe de áreas para determinar los procedimiento y protocolos de la oficina central, para lo cual se reducirá la cantidad de personas. Se trabajará como máximo con dos personas por departamento y se va a establecer un sistema de turnos para la atención de productores forestales para sus correspondientes tramites y continuar respetando las medias que ya se conocen como el uso de barbijos, el distanciamiento y uso de alcohol en gel. “La realidad es que cuando se conoció el caso positivo tratamos de seguir el protocolo y hace dos días que no estanos trabajando”, aclaró Carrocino

Atención a productores

Respecto a la atención de productores dijo que se darán turnos cada 15 minutos, y desinfectar luego de cada atención y también se va restringir el ingreso de las personas y las cuestiones que se pueden resolver via on line o por teléfono se resolverán de esa manera. En cuanto a la emisión de guías dijo que por ahora la única manera que se puede hacer es en forma personal, todavía no tenemos el sistema de guias on line funcionando al 100%, pero va a ser con turnos y la idea es que no se junten los productores en la oficina y de la misma forma el personal.

Estado de salud del caso positivo

Al referirse al estado de salud de trabajador dijo que está aislado en el Hotel Gualok, estuvo unos días con fiebre, diarrea, se hizo el test, estuvo aislado y luego del resultado positivo fue aislado en el Hotel Gualok y su estado es bueno.