Plan Aprender Conectados: El gobierno provincial entregó tablets y netbooks a estudiantes de castelli

En una primera etapa, la distribución de dispositivos alcanzará al 50% de la matrícula de este año del Nivel Secundario, “es un paso más que estamos dando para garantizar el derecho social a la educación”, aseveró la ministra Torrente.

La ministra de Educación, Daniela Torrente, entregó 80 tablets y 10 netbooks a estudiantes del tercer año de la Escuela de Educación Secundaria N° 122 y del anexo de la institución en Pampa Tolosa, respectivamente. La entrega, se dio en el marco del programa Juana Manso en ambas instituciones de Juan José Castelli.

En la oportunidad, Torrente calificó la entrega de equipamiento informático como “un acto de justicia social”. Al respecto, señaló que “con la pandemia quedó al descubierto la inequidad que existe en nuestra sociedad”, indicando que con el aislamiento social preventivo y obligatorio, establecido a mediados de marzo, se aceleraron los tiempos de la educación a distancia y son necesarios los dispositivos tecnológicos para disminuir la brecha digital en la provincia.

La titular de la cartera educativa, estuvo acompañada por el intendente de esta localidad, Pío Sander, y el director de la Regional Educativa 5, Adrián Bordón, quienes realizaron una entrega simbólica de los dispositivos, en tanto que, el resto de los equipos serán distribuidos a los demás beneficiarios de manera particular para evitar la aglomeración de personas como medida preventiva frente al COVID-19.

Durante la entrega, Torrente comentó que, a partir de testimonios expresados por los y las docentes en las jornadas institucionales, que se han realizado en el mes de agosto, es posible aseverar que, se está brindando acompañamiento a las trayectorias escolares de un alto porcentaje de estudiantes, lo cual no necesariamente implica que la educación actual esté impactando de la misma manera en todos los y las estudiantes.

Puntualizó, además, que en una primera etapa la distribución de netbooks y tablets alcanzará al 50% de la matrícula de este año del Nivel Secundario, “es un paso más que estamos dando para garantizar el derecho social a la educación”, aseveró.

La titular de la cartera educativa, aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los y las docentes del sistema educativo chaqueño, por el compromiso de preservar la continuidad pedagógica de sus alumnos y alumnas, y felicitó a docentes y estudiantes en su día, recordando que el pasado viernes fue el Día del Maestro/a, que el próximo jueves 17 será el Día del Profesor/a, y el 21 el Día del Estudiante, agregando que es una semana sumamente significativa para la comunidades educativas chaqueñas.

Por último, dedicó un mensaje especial a los y las alumnos y alumnas, en tanto que el lunes 21 es el Día del Estudiante, y al respecto la ministra expresó: “para nosotros es un hecho de tristeza saber que están transcurriendo un mes tan importante para los y las estudiantes sin poder estar cerca de sus amigos y amigas, alejados/as de sus compañeros/as, sin poder estar presentes en las instituciones, pero en este momento es prioridad la salud, respetar los protocolos que nos recomiendan las autoridades sanitarias y no podemos tomar decisiones que vayan en contra de ello, porque pondríamos en riesgo la salud de la población”.

Por su parte, el intendente Pío Sander agradeció al Gobierno Nacional y Provincial por la entrega de tablets y netbooks a los estudiantes de la Secundaria, considerando que estas herramientas pedagógicas contribuyen a aliviar el proceso difícil que atraviesan aislados por la pandemia y podrán estudiar desde la casa para continuar cuidando a los integrantes sus familias.

PROYECTAN INSTALACIÓN DE SEDE DE SCHOLAS OCCURENTES

Por otro lado, la ministra de Educación, junto al intendente de Castelli, se reunió con Javier Luzuriaga, de la Fundación Scholas Occurrentes, entidad internacional vinculada a diferentes acciones destinadas a la juventud, que impulsa el Papa Francisco.

En la ocasión, los presentes, dialogaron sobre la posibilidad de que el municipio conceda a la fundación, un espacio físico barrial, que actualmente se encuentra en desuso, en la Chacra 66 de esta localidad, con el fin que allí funcione una sede de Scholas Occurrentes, para poder trabajar en las diferentes propuestas que la entidad ofrece a la juventud.

Al respecto, Luzuriaga manifestó que la entidad que representa tiene la intención de abrir en la zona rural de Castelli, en la puerta de El Impenetrable, la tercera sede que tiene en la Argentina, comentando que cuenta con delegaciones en Buenos Aires y Córdoba.

La sede tendrá fines educativos y promoverá la igualdad de oportunidades en Educación Superior a los jóvenes de la zona. Así como también, propiciará que estudiantes de distintas partes del mundo realicen en Chaco su formación académica.

Además, el referente de la Fundación Scholas Occurrentes expresó, que se trabaja la educación a través del arte, de la promoción de la cultura y del juego, “de la comunidad del encuentro, insiste Francisco”. A la vez que agregó: “Queremos crear un centro abierto a todas esas disciplinas, con la particularidad que también queremos que ésta sea una casa de acompañamiento comunitario destinado a personas en situación de consumo”.