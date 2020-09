Sáenz Peña, zona rural: 2 niños de 1 y 4 años perdieron la vida tras accidente vial de un VW Gol en el que viajaban junto a sus padres y abuelos

El accidente vial, cuyas causas se peritan, ocurrió en la zona rural de Pampa Napenay

Por causas que se investigan, cerca del mediodía de este domingo, un auto VW Gol volcó y como consecuencia de las heridas recibidas, fallecieron dos niños de 1 y 4 años, según se informó desde la Jefatura de Comisaría 4°, el Comisario Darío Formañuk.

Alrededor de las 11, efectivos policiales de Comisaría 4°, fueron alertados desde el hospital 4 de Junio que a la guardia había ingresado una mamá identificada como C. A. de 44 años, quien llegó al lugar con sus dos hijos de 1 año, identificado como K.C. y de 4 años, identificado como D. C., los que no tenían signos vitales, se indicó desde la zona de Pediatría.

Desde Fiscalía se ordenó que peritos de Criminalística se trasladen hasta el lugar del accidente, tras indicar los participantes del accidente vial, que transitaban por la zona de Colonia Pampa Napenay y por razones que se desconocen el conductor perdería el control del auto VW que volcó.

Además, en el vehículo, se dijo, viajaban C.C, quien conducía el VW Gol, E. A. y C. A. quienes serían los abuelos de los pequeños que perdieron la vida.