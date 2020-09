Sáenz Peña: La Municipalidad homenajeó a los Maestros en su día

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el Municipio de Sáenz Peña homenajeó a Domingo Faustino Sarmiento, quien bregó por la educación y la creación de las Escuelas Normales en nuestro país, para lograr la formación de maestros para la educación de las generaciones futuras. También se homenajeó a todos los maestros que se dedican cada día a la enseñanza con todo su empeño y cariño.

El acto tuvo lugar frente al busto de Domingo Faustino Sarmiento, y contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini; el presidente del Concejo Municipal, Pedro Egea; el segundo Jefe del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”, Comandante Julio César Pedraza; el jefe de Policía Federal Delegación Sáenz Peña, Comisario Fernando Orihuela; el director de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía del Chaco, Comisario Mayor Pedro Ignacio Espíndola; la presidente del Bloque Chaco Somos Todos, Concejal Nora Gauna; el presidente del Bloque Frente Chaqueño, Concejal Carlos Pereyra; funcionarios del Ejecutivo Municipal; la directora de Regional Educativa VII, Liliana Zárate y autoridades educativas.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a: Gladis Beatriz Abba, reconocida en representación del trabajo de docentes saenzpeñenses; a Margarita Giménez y a Mario Benito Comán por sus 25 años de servicio.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y el Himnos a Sarmiento, el Intendente junto al Presidente del Concejo y la Directora de la Regional Educativa VII, depositaron una ofrenda floral a los pies del busto.

La docente María Elena Sánchez Luna, maestra de la Escuela de Educación Primaria “María Josefa Rosello”, ofreció unas palabras alusivas a la fecha.

“En este día tan especial, tan diferente a otros, nos reunimos para rendir homenaje a cada uno de los maestros de nuestra querida patria, que con esfuerzo y compromiso para afrontar las nuevas formas de educar, dimos respuesta a las dificultades, de todo tipo, que venimos afrontando para que ningún niño pierda la magia de aprender. La magia ocurre generalmente en la escuela pero este año se trasladó a cada hogar y juntos hicimos que la magia de expandirse y crecer siga viva. La educación que deja huellas es la que se transmite de corazón a corazón, estando y conteniendo, hoy tenemos campeones, los niños, que comprendieron que debían quedarse en casa y los docentes que con entrega, siguieron acercando la escuela a la casa de cada niño. Gracias a los docentes por disipar el miedo y modelar la arcilla de las capacidades de nuestro pueblo. Hoy el aplauso es para cada uno de los docentes”, dijo la Maestra.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, la concejal Nora Guana, remarcó que Sarmiento logró triplicar la educación escolar, “sus armas favoritas eran la pluma y la palabra” y que durante su presidencia construyó 800 escuelas.

“Pensó en un país que no existía, a Sarmiento le importaba que las cosas sucedieran. Seguimos, estamos enseñando, debemos estar presentes, acompañar a nuestros estudiantes, he visto docentes llorar la desesperación por no poder entender las aulas virtuales. Esa es hoy nuestra vida, enseñar lo que podemos, esperando con ansias que los alumnos superen a los maestros”, sostuvo Gauna.