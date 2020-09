Nueva asistencia de la Fundación Muchas a asociaciones civiles de Resistencia

Continuando con la campaña solidaria #AyudemosAAyudar, la presidenta de la Fundación Mujeres Chaqueñas Solidarias (Muchas), Elida Cuesta, encabezó esta semana distintas entregas de alimentos no perecederos, ropa de abrigo y barbijos en asociaciones civiles de Villa Prosperidad, Barrio Don Bosco y La Liguria.

Cuesta aseguró que sin el aporte y la colaboración de comerciantes y vecinos solidarios estas acciones no se podrían concretar, resaltando que durante los meses de pandemia de coronavirus se pudo brindar asistencia a más de 80 oenegés de Resistencia.

Junto a Jorge Lestani, de la fundación Puentes, la titular de Muchas visitó los merenderos Arcoiris, Don Julián, Mitaí, Trabajadores Unidos, Voluntarios Activos, Dios Es Fiel y Taller de Sueños. “Es impresionante la cantidad de merenderos que hay en distintas zonas de la ciudad, lo que deja en claro la gran necesidad que están sufriendo muchos resistencianos en medio de esta emergencia sanitaria”, agregó.

Para Cuesta, la autogestión de los vecinos es fundamental para poder visibilizar sus necesidades y poder brindar asistencia a muchas personas solidarias, en su mayoría jóvenes, que diariamente se brindan para los que más necesitan. “Entre todos tenemos que colaborar con ellos, ya que estamos viviendo una etapa muy difícil por las consecuencias que deja esta pandemia y la falta de trabajo está dejando a muchas familias sin un plato de comida”, aseveró la también legisladora provincial.

“Todas estas personas trabajan a pulmón, atendiendo no solamente a niños, sino también a adultos mayores y hasta a familias enteras que no pueden acceder a un plato de comida diariamente. Es por esto que seguimos pidiendo la colaboración de todos con lo que sea, todo es bienvenido y sirve para ayudar a los que más necesitan”, expresó la presidenta de Muchas.

Lestani, para finalizar, resaltó la gran organización de la comunidad para brindar asistencia a los que menos tienen, algo que para él queda a simple vista “por la cercanía de los merenderos en los distintos barrios”. “Si bien es mucha la necesidad, queda claro que la voluntad de los vecinos es ayudar al prójimo, por lo que pedimos a todos que se sumen para apuntalar y fortalecer el espíritu solidario”, concluyó.