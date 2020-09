Coronavirus: Cuatro provincias están tratando a pacientes con ibuprofeno inhalado

Los especialistas, de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy, dijeron que el tratamiento está dando “excelentes resultados”.

Mientras avanza el estudio nacional sobre los efectos de plasma de personas recuperadas de coronavirus para tratar a pacientes graves, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy están, además, explorando la aplicación de ibuprofeno inhalado.

Aunque las autoridades del ministerio de Salud de Córdoba fueron cautas y no brindaron información cuantitativa respecto a la aplicación del tratamiento con ibuprofeno, el director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria del Gobierno provincial, Rodolfo Rodríguez, aseguró que “está dando excelentes resultados”.

“Córdoba a través del Ceprocor y sus científicos, ha podido transformar el ibuprofeno en una sustancia nebulizable y está dando excelentes resultados cuando es aplicada oportunamente”, agregó el facultativo.

En tanto que desde un laboratorio privado local, que solicitó que su nombre no fuera mencionado, aseguraron a Télam que de manera privada se está aplicando el tratamiento con resultados “excepcionales” y que cuenta con una gran mayoría de los pacientes recuperados tras recibir el medicamento.

Asimismo, afirmaron que se recuperaron más de 35 de las 40 personas que fueron tratadas con la técnica y que la cantidad de días de internación se reduce a entre 8 y 10 días, siendo de otra manera entre 15 y 17 días.

En La Rioja, el director del Centro de Investigación en Medicina Traslacional, Carlos Laino, confirmó que la provincia comenzó a aplicar el tratamiento con ibuprofeno inhalado en pacientes con coronavirus.

Laino dijo que “los primeros pasos comenzaron con un proyecto de investigación para utilización de ibuprofeno por vía inhalatoria para fibrosis quística. Hace 7 años se comenzó a hacer esta nueva formulación farmacéutica”.

“En algún momento con la pandemia los investigadores en Córdoba pensaron que esta formulación farmacéutica de ibuprofeno modificado, en base a la patología que se genera con el Covid-19 a nivel pulmonar, podría ser de utilidad pese a que en un principio de la pandemia se dijo que no se recomendaba consumir ibuprofeno”, explicó.

Luego relató que “ellos apostaron a que podría ser de utilidad y así comenzó a usarse en Córdoba con muy buen resultado. A medida que se fue difundiendo se fueron incorporando algunos lugares de Buenos Aires, Capital y Provincia, después Jujuy y ahora nosotros”

“Este ibuprofeno no es el que se vende en la farmacia, es una formulación que no está a la venta porque está en etapa de estudio clínico, por eso recalco que la gente no puede pensar que si le quedó un poco de ibuprofeno de un familiar puede nebulizar a algún paciente en su casa porque es una nueva formulación”, agregó el director.

Con respecto al Centro de Investigación de Medicina Traslacional del cual está a cargo, mencionó Laino que “fue creado mucho antes de la pandemia permitiendo ahora en este momento de pandemia tan importante que podamos comunicarnos con otros colegas investigadores y hacer los mismos estudios que hacen otros grupos de investigadores”.

“Así hoy en día La Rioja puede aplicar los tratamientos con plasma y con ibuprofeno, y son ya una realidad porque hubo una decisión política del gobernador (Ricardo Quintela) y del ministro de Salud (Juan Carlos Vergara)”, señaló.

Carlos Laino repitió que “el tratamiento con plasma o ibuprofeno es para un paciente en particular. El ibuprofeno no se aplica a pacientes que recién comienzan con los síntomas, que no tienen problema para respirar, esa es la fase 1. Cuando pasamos a la fase 2 que comienza a tener molestias o dificultades para respirar, recién ahí se aplica”.

“Y las evidencias nos han demostrado que en estos pacientes en particular es en los que se ha visto la mayor eficacia en el uso del ibuprofeno”, apuntó. Por último, Laino adelantó que “ahora los investigadores están enfocándose en los pacientes que están más complicados, los que ya están con respirador mecánico. Se está viendo además como dije, si hay beneficio en ese paciente en particular”.

Finalmente, en Jujuy, desde principios de agosto se aplica el tratamiento en base a ibuprofeno inhalatorio en el Hospital “Oscar Orías”, de la localidad de Libertador General San Martín, que fue el primero en llevar a cabo el procedimiento y los pacientes demostraron una “rápida” recuperación, en razón de lo cual se avanzó en extender la aplicación del mismo a otros hospitales, según lo informado oportunamente por el Comité provincial.

A la fecha, el tratamieto en base a ibuprofeno se aplica en otros cincos hospitales, entre ellos, el de la localidad de Humahuaca, el de Palpalá, el de San Pedro, y en los hospitales San Roque y Pablo Soria de la capital provincial, de acuerdo a lo informado desde el ministerio de Salud, aunque sin precisiones de la cantidad de pacientes tratados hasta el momento y la evolución de los mismos.

Otras provincias aún no hay experimentado con este tratamiento y apuestan a terapias tradicionales. Es el caso de Río Negro, donde la situación ha empeorado en las últimas semanas y el coordinador de evaluación de biotecnologías, Fernando Tortosa, explicó que “no hay antivirales que hayan demostrado eficacia; en pacientes con neumonía y necesidad de oxígeno se usan dosis bajas de dexametasona; y en pacientes con neumonía graves, puede recurrirse al plasma de convalecientes, actualmente se usa en el contexto de ensayo clínico en Bariloche y como uso compasivo con esas indicaciones”.

También en Santa Cruz se asiste a los pacientes con coronavirus “con lo tradicional de los antivirales en fases tempranas” y “con todo el soporte de terapia de cuidados críticos”, informaron fuentes sanitarias mientras el Banco de Sangre inició la toma de muestras de plasma de recuperados para aplicar el tratamiento experimental.