Reestructuración de la deuda pública: Capitanich participó del anuncio de Alberto Fernández

El gobernador chaqueño, junto a 15 de sus pares de otras provincias y autoridades del gabinete nacional, asistieron a la presentación del informe del ministro de Economía Martín Guzmán que indica que la adhesión al canje de deuda fue del 93,5%, lo que implica que se reestructuró el 99% de la misma en moneda extranjera.

El gobernador Jorge Capitanich acompañó este lunes por la tarde en el Museo del Bicentenario al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en lo que fue el anuncio de los resultados de la reestructuración de la deuda pública argentina. El informe estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán quien afirmó que con el canje se logró reestructurar “el 99% de la deuda”.

Capitanich recordó que la deuda es equivalente a “casi 68 mil millones de dólares” y aseguró que “el acuerdo ha sido exitoso, en el sentido de lograr un ahorro para Argentina de 37.700 millones de dólares y a su vez también una reducción de tasa de interés del 7% al 3,01 % y a su vez también implica despejar el horizonte de incertidumbre que existía en la República Argentina con una negociación que en 9 meses implicó un acuerdo extraordinariamente positivo”.

Durante su discurso, el presidente Alberto Fernández aseguró que “la deuda no la van a pagar los que peor están, ni los que más necesitan”, y señaló que el país debe “asumir la responsabilidad de lo que pasó y que no vuelva a pasar nunca más”. “Hoy tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado la confianza de los mercados. Hicimos las cosas tal como prometimos hacerlas”, ratificó.

Participaron del anuncio el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, los gobernadores Raúl Jalil, Mariano Arcioni, Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés, Gildo Insfrán, Gerardo Morales, Ricardo Quintela, Rodolfo Suárez, Oscar Herrera Ahuad, Omar Gutiérrez, Juan Manzur, Arabela Carreras, Omar Perotti, Axel Kicillof y Gerardo Zamora.

“Para nosotros, que tenemos un estado de deuda de 250 millones de dólares en moneda extranjera emitido en el año 2016, nos va a permitir también generar las condiciones para que, bajo el paraguas esta negociación, podamos reestructurar el flujo servicio de capital e intereses a efectos de recuperar la actividad económica”.

Acerca de la estrategia expuesta por el presidente, Capitanich adelantó que “el sendero es restructuración de deuda externa, después un modelo que permita un ordenamiento en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con la misma modalidad de no generar ajusten ni asfixia y tener autonomía decisoria; en tercer lugar promover el envío del Presupuesto Público para el año 2021 al Congreso de la Nación”, quien lo recibirá como marca la Constitución Nacional, el 15 de septiembre.

Fernández: “Fueron dos años de luchar contra la mentira”

Tras el informe presentado por el ministro Guzmán, el presidente Alberto Fernández afirmó que se trata de “un día muy importante” para la Argentina”.

Realizando un resumen del proceso, el mandatario recordó que el país “quedó en default en enero del 2018, cuando los mercados le dijeron que no le prestamos más plata a la Argentina”. Al respecto, consideró “fueron dos años de luchar contra la mentira, de hacerles entender a la Argentina que estábamos en default, encerrados en ese laberinto, que nosotros sabíamos cómo podíamos salir y que tenían que confiar en nosotros”.