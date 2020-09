Anses evalúa cómo seguirá el IFE tras el tercer pago

Fernanda Raverta, titular de ANSES, se refirió a los efectos del IFE en el marco del coronavirus y reveló que el Gabinete Económico estudia cómo seguir.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, consideró este domingo que el organismo que dirige “es la cara social del Gobierno” y que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -creado para paliar los efectos económicos del coronavirus- “generó una dinámica en la que los comercios de proximidad y las economías locales se pusieron en movimiento” y que “se está evaluando cómo se sigue”.

“El organismo es la cara social del Gobierno pero también es un organismo empático e inteligente”, dijo a Télam la titular de ANSES e indicó que el IFE “acompañó a las familias en este tiempo tan difícil y las sigue acompañando ya que se está terminando de pagar la versión 3”.

Sobre los beneficios del IFE, Fernanda Raverta agregó que generó que “todos estos argentinos consumieran en sus barrios, en sus localidades; por lo tanto también apoyó ese motor de la economía para ponerlo en funcionamiento y no solo atravesar este momento sino volver a nuestro objetivo principal, que es poner a la Argentina de pie”.

Respecto al futuro del programa de asistencia, la titular de ANSES adelantó: “Vamos a garantizar el tercer pago del IFE y este tercer cronograma, y estamos evaluando con el equipo y el Gabinete Económico cómo vamos a seguir”. En ese sentido, expresó que la definición estará “atada a cómo siga la pandemia y las distintas particularidades que genera en las cuestiones económicas de la Argentina”.

Consultada sobre si el IFE puede ser tomado como un futuro ingreso universal, una idea que sobrevoló en algún momento, aclaró que “hay distintas miradas de funcionarios y ministros y hay ministros que creen que sí y otros que creen que no”.

Luego, Fernanda Raverta declaró: “A mí me gusta decir que nosotros el 10 de diciembre asumimos la responsabilidad de poner a la Argentina en marcha y es claramente fortalecer la industria nacional, generar empleo y a partir del empleo generar consumo y esto de apoyar la producción es nuestro principal objetivo”.

Además evaluó que a las “familias del Ingreso Familiar de Emergencia lo mejor que les puede pasar es que el Estado genere condiciones a partir de un modelo de crecimiento económico para poder tener trabajo y de esa manera vivir y alimentar a sus hijos y desarrollar a su familia”.

No obstante, Raverta aclaró que “no podemos desconocer que el proceso de poner a la Argentina en marcha va a llevar un tiempo y que va a haber más sectores golpeados”.

Para dar una idea de la magnitud del apoyo estatal que da la Anses, la funcionaria enumeró el IFE, al que acceden “casi nueve millones de personas; el ATP (Programa de Asistencia a la Producción y al Trabajo, que tiene la función de proteger el empleo) y más de siete millones de jubilados”.