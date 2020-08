El Banco de Sangre de Sáenz Peña tuvo su primera donante de plasma

El Banco de Sangre del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña ya tuvo su primera donante de plasma.

Cecilia Ross de Marinich, técnica del Banco de Sangre del Hospital 4 de Junio se refirió a la donación de plasmas de pacientes que han tenido COVID -19. “Hemos tenido nuestra primera donante de plasma, Marina que ha viajado el día 20 a donar su primer plasma y dentro de 15 días va poder volver a hacerlo, así que estamos muy agradecidos con ella”.

Además el día lunes se han recolectado dos donantes mas y se están esperando los estudios para ver cómo les da para poder trasladarse a la ciudad de Resistencia a realizar la donación de plasma.

Recordó Cecilia Ross que en el banco de sangre del hospital 4 de Junio lo que se hace es la captación de los donantes, se hace la entrevista médica, se solicita todos los papeles que son alta médica, PCR negativo. Se hace una entrevista que es la que habitualmente s realiza al donante de sangre, ellos tiene que pasar esa entrevista, se toma una muestra que van al laboratorio del Hospital donde le hacen la titulación de estos anticuerpos y el resto se envía el Centro Provincial de Hemoterapia del Perrando para los estudios correspondientes cada donante va firmar un consentimiento y todos esos papeles junto a la muestra se envía al Perrando y ellos después se contactan con cada donante para luego viajar y realizar la colecta.

Para la donación de plasma lo pueden hacer toda las personas mayores de 18 años y hasta 65 años, que hayan tenido la enfermedad, no padecer ningún tipo de enfermedades, si toma algún tipo de medicamento se le sugiere que lleven la medicación, las mujeres tiene un sistema especial porque no tiene que tener ni hijos, ni cesáreas, ni aborto, los hombres están en condiciones luego que pacen la entrevista médica y el examen físico que se le hace es hematocritos, grupo sanguíneo y presikn arterial. Si están en condiciones estas personas ya pueden hacer la donación. En este punto recordó la técnica del banco de Sangre que dicha persona tuvo que haber pasado la enfermedad, tener el alto médico y de ahí hacerse el hisopado, o esperar 28 días para hacer las tomas de muestra y poder donar.

Hasta el momento fueron varias las personas, algunas no han pasado los requisitos que se está pidiendo, pero todavía el porcentaje es bajo.

Señaló que es importante que las personas que puedan donar plasma lo hagan porque “hay pacientes que están cursando la enfermedad y se necesita para que le podamos transfundir para que se puedan recuperar mas rápido. Eso lo evalúa cada médico de paciente infectado de COIVD , lo evalúa y va a saber si se puede transfundir o no con este plasma.

Cecilia Ross comentó que en general en la provincia es escasa cantidad de donantes de plasma por eso se solicita tanto que la gente se acerque al servicio de banco de Sangre para poder hacer la toma de muestra explicarle lo que es el procedimiento.

Por último comentó la profesional que “la sangre en si no es un remedio que se fabrica en un laboratorio, se fabrica en la solidaridad de las personas en que quieran ser solidarios y ayudar a otras personas si ya pasaste la enfermedad y te recuperaste podemos ayudar a otras personas”, concluyó