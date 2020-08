General Pinedo: Hugo Iglesia, dolor por la irresponsabilidad de las quemazones de pastizales que destruyeron los cajones de sus colmenas

“Hoy vi como parte de mi esfuerzo y de mi familia quedaba destruido por el fuego. Alguien, un pobre tipo supongo, en su afán de tener un minuto de protagonismo prendió fuego un pastizal en la quinta donde tengo mis colmenas, sabía lo que hacía, lo hizo del lado sur que es desde donde soplaba el viento, el fuego llego al monte donde tengo el apiario, se quemaron varias colmenas y muchas de las que se salvaron va a costar mucho recuperarlas, hay que sumarle a esto que gran parte del monte quedó totalmente destruido, terrible daño para la flora y para la fauna”.

El docente y apicultor de General Pinedo, Hugo Iglesia, relataba desde su dolor una nueva pérdida en su colmenar. Las inundaciones, la sequía y, ahora, la quemazón de pastizales destruía el apiario.

Hugo tenía su apiario en una quinta, ubicada a poco más de 2 kilómetros al oeste de General Pinedo y, con mucho trabajo y esfuerzo, estaba logrando, como muchos apicultores de la zona, rearmar el colmenar, ya que dos años seguidos de inundaciones en la zona, nos destruyeron todo y, ahora, esto, un irresponsable que prende fuego a los pastizales en semejante sequía, se volvió a llevar nuestro esfuerzo.

“La persona que prendió fuego al pastizal sabía lo que hacía, porque el viento ayudó arrasar con todos los cajones y los que se salvaron, es seguro que la cera se derritió y el calor provoca mucho estresamiento en la colmena y muertes, lo que en definitiva terminan abandonando el lugar y la pérdida de la colonia”, explica Hugo.

Hugo, integra la cooperativa “La Misky Shumaj”, que en quichua – explica – significa “muy dulce” y somos unos 30 productores de Pinedo y otro tanto de la zona de Charata; y ello nos ayuda mucho, porque tenemos una sala de extracción habilitada para exportar y como cooperativa, logramos muchos beneficios tanto en capacitación como en la compra de insumos y nos ayuda a crecer a todos en el conocimiento de las abejas”.

“Sería importante que se empiece a dar valor a la actividad apícola, Una colmena no es un puñado de abejas metido dentro de un cajón, no gente, armar una colmena productiva lleva aproximadamente un año, se requiere de inversión, de capacitación continua, de perseverancia, de cuidados sanitarios, de alimentación en invierno, de acompañamiento del clima, de mucho sudor debajo del equipo de protección un día de calor en el verano chaqueño, de “picaduras” a las que jamás te acostumbras, pero por sobre todas las cosas se necesita pasión, mucha pasión por lo que haces, sin eso lo demás no sirve para nada”, escribió en su muro.

“Me gustaría que lo entienda él que hoy prendió fuego, pero también el que te destruye una colmena para robarte unos kilos de miel que después vende por monedas, al que no valora el sacrificio de los demás, al productor agropecuario con el cual deberíamos convivir perfectamente por ser la abeja el polinizador número uno en muchos de los cultivos con beneficios comprobados en los mismos y aún así, todos los años perdemos innumerables colmenas que mueren por envenenamiento, evitable por cierto con un poco de voluntad, que lo entiendan también los aeroaplicadores que para nosotros, los apicultores, las abejas son parte de nuestras vidas y no un montón de “bichos” dignos de ser envenenados”.

“Aún con muchas en contra seguiremos con la actividad, porque las pasiones no se abandonan”, señala.