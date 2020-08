Sáenz Peña: Vuelven los entrenamientos en Futbol de Veteranos con protocolos

“Vuelven los entrenamientos de futbol de veteranos y vamos a cumplir con todos los protocolos presentados, creemos que haciendo lo que tenemos que hacer con responsabilidad y al aire libre podemos estar tranquilamente”, dijo Juan Carlos Kairuz al referirse a la vuelta de los entrenamientos en el predio de la calle 51 en una primera etapa. Mencionó que durante los días jueves, viernes y sábado durante todo lo que resta de agosto van a tener el predio abierto y teléfono donde la gente s e puede comunicar y pedir un horario para poder jugar durante la tarde.

Los interesados se pueden comunicar al 3644674251 Respecto a los torneos lo dijo que “para el primer fin de semana de septiembre tiene pensado comenzar con los torneos, el cual se está evaluando como seguir debido a que hay algunos equipos que tienen jugadores de otras localidades y no sabemos si los dejan entrar o salir de sus pueblos. Eso se está hablando aun, y por el momento se va a continuar con el torneo”. Protocolo Respecto al cumplimiento del protocolo sanitario para poder utilizar la instalaciones, dijo Kairuz que el mismo fue entregado a cada uno de los delgados de los equipos , además el protocolo se encuentra también en la secretaria de la institución y los equipos o jugadores lo pueden pasar a retirar . Dicho protocolo fue enviado también enviado vía whatsApp para que a su vez todos los jugadores lo tengan. “La idea es que si un partido comienza a las 15:00 hay que tener en cuenta que se debe tomar la temperatura a los jugadores, termina ese partido se retiran y a la media hora ingresa el otro, de las cinco cancha que tiene el club estamos ocupando tres, no queremos llenar de gente, sin público. Por último dijo Kairuz que “los entrenamientos por ahora es solamente con los equipos de veteranos y la semana que viene luego de una reunión con el intendente vamos a ir viendo lo que podemos seguir flexibilizando, pero no estamos lejos y podemos hacer el resto de las actividades próximamente”, concluyó.