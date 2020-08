Vuelven las clases en San Juan

Este lunes, chicos de 14 departamentos de la provincia de San Juan retornan a las escuelas. Con protocolo sanitario, respetando el distanciamiento social y con tapabocas obligatorio. Además del procedimiento para el ingreso, permanencia y egreso de los establecimientos hay pautas para los recreos, la merienda y el uso de sanitarios.

RECREOS

• Distanciamiento de 2 metros como mínimo, respetando la distribución y espacios asignados para cada estudiante.

• Uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón.

• Evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños entre otros.

• No deben compartir juegos, celulares, objetos personales

• Tras recreo, el estudiante deberá dirigirse al aula correspondiente siguiendo los accesos establecidos y respetando el distanciamiento social

MERIENDA

• Cada estudiante deberá llevar de su casa una botella de agua personal y la merienda, ante la no apertura temporal de los kioscos escolares y la prohibición de venta de alimentos en el establecimiento

• Los alimentos a ingerir no deben requerir elaboración, preferentemente deben ser frutas, alimentos secos como: galletas, alfajores, entre otros

• Al inicio del recreo los estudiantes saldrán del aula con su merienda para ser ingerida guardando el distanciamiento social en galerías o SUM

• Los estudiantes deben lavarse las manos o aplicar alcohol en gel antes y después de comer.

• Los estudiantes de escuelas que tienen el servicio de Copa de Leche o Comedor Escolar, seguirán recibiendo los módulos alimentarios, que incluirán además la merienda seca que deben llevar diariamente para ingerir en la escuela

USO DE SANITARIOS

• El personal de mantenimiento limpiará los sanitarios antes del inicio y culminación de cada turno, antes y después de cada recreo

• Evitar la concurrencia simultánea de estudiantes a los sanitarios

• Deben respetar el distanciamiento establecido y el uso de tapaboca

• Además de higienizar las manos antes y después del uso del sanitario, haciendo uso del kit otorgado por el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan

• Después del uso del sanitario, tienen que retornar directamente al aula o recreo