Vuelve la Champions League con dos partidos

Después de casi cinco meses de receso por la pandemia de coronavirus, este viernes se vuelve a jugar la tan esperada Champions League, con dos de los cuatro cruces que definirán los pases a cuartos de final: Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Olympique de Lyon.

Manchester City vs. Real Madrid

Desde las 16 (hora argentina), el Real Madrid -actual campeón de España y máximo ganador de la Champions- visitará al Manchester City. El partido se disputará en el Etihad Stadium, sin público y con transmisión de ESPN 2.

El City cuenta con la ventaja del triunfo 2-1 en el partido de ida jugado el pasado 26 de febrero en el estadio Bernabéu de Madrid.

Josep “Pep” Guardiola no contará con Sergio “Kun” Agüero, máximo goleador histórico del club, que todavía está en Barcelona donde el pasado 24 de junio se sometió a una operación por una lesión meniscal en la rodilla izquierda.

Por su parte, Zinedine Zidane no tendrá en el Real Madrid al defensor y capitán, Sergio Ramos, quien fue expulsado en la ida, y tampoco fueron citados el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez.

Juventus vs. Olympique de Lyon

También este viernes a las 16, pero en Italia, Juventus -ganador de las últimas nueve Serie A-, recibirá a Olympique de Lyon, que ganó el primer partido en Francia por 1-0. El partido de la Champions League se disputará en el estadio Allianz Stadium de Turín, sin público y con transmisión de Fox Sports.

Juventus contará con el portugués Cristiano Ronaldo como gran figura, el uruguayo Rodrigo Bentancur y el argentino Gonzalo Higuaín. Se cree que no será de la partida su compatriota Paulo Dybala, lesionado.

Lyon perdió el pasado viernes la final de la Copa de la Liga de Francia ante París Saint Germain por penales luego de empatar 0-0 pero llega con poco ritmo de competencia ya que el campeonato fue cancelado a fines de abril y apenas disputó cinco amistosos.