Pampa del Infierno : Frenan un desmonte de 400 hectáreas y secuestran una topadora

Fue en un predio ubicado en el Departamento Almirante Brown donde ya se había detectado similares infracciones. Se secuestró una topadora.

El día 29 de abril la Dirección de Bosques junto al Juzgado de Faltas de Pampa del Infierno y la Policía del Chaco realizaron un allanamiento en un predio donde se estaba se estaba llevando a cabo un desmonte de alrededor de 400 hectáreas. Se trata de un campo de Parcela 369 y 370 en el Departamento Almirante Bronw, distante 90 km cardinal norte Pampa del Infierno.

Una vez en el lugar se constató que el trabajo se había realizado con dos topadoras y una cadena, “por eso la rapidez con que se desmontaron tantas hectáreas en ocis días”, explicó el Director de Bosques Emanuel Carrocino.

Una vez en el predio se comprobó que una de las topadoras ya no estaba en el predio por lo cual se procedió al secuestro de una en el lugar de una. “Gracias a la colaboración de Vialidad Provincial que aportó el carretón se está realizando el traslado hacia un lugar seguro en la ciudad de Sáenz Peña para seguir toda la tramitación judicial y administrativa de este caso”, explicó el funcionario provincial.

“Se trata de 400 hectáreas afectadas, en un periodo ubicado en el Departamento Almirante Brown, donde no se encontró al infractor, porque inicialmente la primera dirección que dio fue la de un predio fiscal, por eso se tiene comprobó quien es el titular de dicho predio donde posteriormente se encontró otra topadora. Es un predio que ya había tenido infracciones anteriormente”, señalo Carrocino.

Por otro lado señalo el Director de Bosques que “lo positivo de este procedimiento es que se logró de una vez por todas sacar la herramienta con el que se realizaba el trabajo ilegal . Se sacó la topadora del predio y se la puso en resguardo de algún organismo oficial a los efectos de esperar la resolución del caso, nos solo la aplicación de las multas sino también el cobro de las mismas y las implicancias judiciales que tendrá este caso”, concluyó el Director del Bosques Emanuel Carrocino

Sobre este procedimiento también mencionó Carrocino que previo a este operativo hubo publicaciones de una ONG que alertó a los infractores y lograron sacar una de las topadoras. “Muchas veces estas ONG´s con el afán de pegarles a las autoridades no se dan cuenta que estas publicaciones en lugar de colaborar con las fiscalizaciones en realidad lo que hacen es perjudicar los procedimientos”.

“Sería bueno, dijo Carrocino que alguna vez hagan la denuncia correspondiente ante la autoridad correspondientes para que la autoridad actúe”, opinó el funcionario.