Capitanich entregó equipamiento a Municipios a través de la operatoria 613 del NBCH que ya lleva 150 millones de pesos otorgados

El gobernador Jorge Capitanich entregó, este sábado en Margarita Belén, equipamiento a seis municipios de la provincia, adquiridos a través de la línea 613 del Nuevo Banco del Chaco que con esta nueva entrega lleva 150 millones de pesos destinados a fortalecer los servicios municipales. Además anunció que a fines de agosto se entregarán 30 ambulancias y 45 patrulleros a distintas jurisdicciones.

Los municipios que recibieron las herramientas fueron Barranqueras, La Leonesa, Pampa Almirón, Puerto Bermejo, Margarita Belén y La Verde. “Entre los entregados y los que estamos entregando, suman 150 millones de pesos de un presupuesto total de mil millones que cuenta la operatoria, por lo que la línea aún tiene posibilidades de ser utilizada por el resto de los municipios de la provincia”, aseguró el mandatario.

El objetivo de la operatoria 613 es garantizar a los municipios el acceso a herramientas y maquinarias que mejoren la calidad de la prestación de servicios públicos. “Además, estimula la producción de determinados bienes que forman parte de la industria metalmecánica de la provincia por lo que, por lo que genera empleo local y dinamiza la actividad económica”, remarcó el mandatario.

De esta manera, los municipios contarán con las herramientas para mejorar los servicios públicos como alumbrado, barrido, limpieza y poda. “Las maquinaras y vehículos son necesarias para el traslado de trabajadores y la realización de los trabajos, para prestar buenos servicios, se necesita el equipamiento adecuado”, resumió.

La operatoria 613, es una herramienta financiera que se destaca por la velocidad en el otorgamiento del crédito, transparencia y agilidad de la entrega a 48 meses de plazo y baja tasa de interés. Con esta política, no sólo se pretende fortalecer el equipamiento municipal, sino, además mejorar la calidad de los servicios públicos, potenciando la industria metalmecánica chaqueña.

“Esta operatoria se puede hacer porque tenemos un Nuevo Banco del Chaco líquido y solvente, con capacidad financiera para asistir la demanda de créditos y consolidación patrimonial para garantizar procesos de asignación de recursos con apalancamiento para nuestras pequeñas y medianas empresas, comerciantes y productores”, resaltó el gobernador.

El mandatario a la responsabilidad individual y colectiva de las y los chaqueños para frenar la propagación del Covid-19. “Estamos aquí porque tenemos que seguir pensando en la vida de cada vecino, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad, tenemos que ser conscientes de que la irresponsabilidad de uno, puede provocar la muerte del otro”, sostuvo.

Participaron también del acto el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo, el diputado Nacional Aldo Leiva, el presidente del Nuevo Banco del Chaco Federico Muñoz Femenía y el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo. Luego, el mandatario recorrió además las obras de pavimentación y de la plaza que se ejecutan en la localidad para verificar su ritmo y avance de ejecución.

Inversión en las y los chaqueños

Capitanich destacó la importante inversión de Provincia y Nación para atenuar los efectos de la pandemia por Covid-19 en toda la provincia. “Hemos hecho el máximo esfuerzo para garantizar la transferencia de recursos en tiempo y en forma para cada uno de los municipios”, afirmó y recordó que esto implicó no solo los recursos de coparticipación municipal, sino también anticipos financieros, un mecanismo para la reprogramación de los vencimientos de la deuda pública adquiridas por municipios, y garantizar una mejor calidad en la prestación de servicios.

Además, recordó que para la segunda quincena de agosto se tiene previsto instrumentar por etapas el programa Argentina Hace 1 y 2, que implican un ingreso por 900 millones de pesos por seis meses para 54 proyectos sociales básicos que garantizarán empleo para la provincia. “Invertimos en la salud de las y los chaqueños, en nuestros pacientes: leves, moderados, graves; en 35 obras de infraestructura para readecuar el sistema sanitario y atender la demanda”, resaltó.

El mandatario detalló que ingresaron del Estado Nacional a la Provincia cerca de 17 mil millones de pesos entre marzo y julio de este año. “Esto también implicó que cerca de 350 mil personas recibieran el IFE, que es insuficiente pero un gran esfuerzo para que, aquellas personas que trabajan en la informalidad y la cuarentena les ha impedido salir, puedan llevar un plato de comida a sus hogares”, manifestó.

Pero además también fueron destinados a ayudar a las empresas. “Para pagar parte del salario de las empresas, que de otra manera hubieran quebrado”, subrayó y enumeró otros destinos como los módulos alimentarios, merenderos, comedores escolares y en aportes no reintegrables en actividades no esenciales que vieron su actividad interrumpida por el aislamiento social y obligatorio.

Muestras de un gobierno presente

El intendente de Margarita Belén Javier Martínez agradeció a Capitanich por esta herramienta fundamental para garantizar un buen servicio a la comunidad. “Sin el aporte de Provincia y del NBCH para nosotros sería imposible comprar, a pesar de este difícil momento que estamos atravesando, Margarita Belén da muestras de un Gobierno presente y comprometido”, señaló.

Por su parte, la intendenta de Pampa Almirón Gladys Piccilli recordó que desde 1998 el Municipio no adquiere un equipamiento de este tipo. “Un municipio de tercera categoría no podría acceder sin estos créditos, además en ningún momento me sentí discriminada por pertenecer a otro partido político, ya que me sentí totalmente respaldada por el gobierno desde el primer momento que asumí”, resaltó.

Por último, el jefe comunal de La Leonesa, José Carbajal, destacó que este es un primer paso, al cual le seguirán muchos más. “Este es un Gobierno que no tiene grietas, que trabaja en el beneficio para todos”, aseguró.