Ya son mil chaqueños que podrán ampliar o refaccionar sus casas con los créditos de la Tarjeta Tuya Recargable IPDUV

El gobernador Jorge Capitanich entregó este miércoles, la tarjeta número mil del plan de refacción que viviendas que llevan adelante el Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas y el Nuevo Banco del Chaco.

“Es una herramienta extraordinaria, un puente entre familias, comercios, y la industria de la construcción. Permite mejorar la calidad de vida de las familias, que mejoran su vivienda, armamos una red de promoción para 900 comercios de la provincia y generamos una reactivación en la industria de la construcción. Y eso tiene un impacto que hoy vale mucho”, aseguró el mandatario.

La operatoria, que se realiza a través de la tarjeta Tuya Recargable IPDUV, recibió dos mil solicitudes de las cuales 1493 ya fueron procesadas. Los montos otorgados van desde los 100 a los 500 mil pesos y tiene más de 900 comercios adheridos en toda la provincia. El programa forma parte del plan de recuperación económica en la post pandemia.

Capitanich valoró la medida en el marco de la emergencia sanitaria: “son políticas públicas sensibles. Cuando uno observa una pandemia que se cobra vidas, que genera angustia, miedo y dolor, y se logra una medida que impacta positivamente en muchas familias, produce emoción. Estamos muy contentos, nuestra alegría es la alegría de la gente”, aseguró.

El crédito, está destinado a la compra de materiales de la construcción y afines, en comercios adheridos, con una tasa de interés fija subsidiada por el IPDUV del 20% y un plazo de 48 meses. De esta manera, la tasa a cargo del beneficiario es del 23%. “Es una operatoria que pone de manifiesto la perspectiva social del Nuevo Banco del Chaco, que a través de una red de 900 comercios permite a las familias incrementar la capacidad de sus viviendas a través de una cuota accesible”, destacó el primer mandatario.

Además, anunció la ampliación del programa crediticio: “Se recibieron dos mil solicitudes, por lo que vamos a ampliar la estructura crediticia. Las 26 sucursales del banco están procesando solicitudes. Esto significa alrededor de 400 millones de pesos de inversión del estado chaqueño.

Un movimiento en la economía que mejora la calidad de vida

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Arévalo, remarcó la importancia de que 1493 familias chaqueñas pudieran culminar las refacciones en sus hogares, así como también, destacó lo que ello significa para la generación de empleos, así como para los comercios ligados a la construcción. “Se trata de una política estatal que genera un movimiento significativo en la economía, así como en la mejora de calidad de vida de chaqueños y chaqueñas”, agregó.

La línea de préstamos está destinada para clientes y no clientes de Nuevo Banco del Chaco, personal de empresas privadas, trabajadores públicos, profesionales independientes y particulares. El único requisito es no registrar deudas con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas. La gestión es online en la página www.nbch.com.ar donde se completa el formulario. Los comercios, de los distintos rubros que estén adheridos se pueden ver también en la página www.nbch.com.ar/promociones. La venta es acreditada a las 48 horas.

Una de las beneficiarias explicó que solicitó el crédito para terminar su vivienda, compra de aberturas, techado, cimentado, entre otros. “Yo necesitaba construir, por no tener los medios, fui ahorrando y empezamos la construcción, pero no nos alcanzó así que al ver el crédito me anoté para continuar esa construcción. Con esta oportunidad puedo darle una vivienda a mi hijo y dejar de vivir en la casa de mis padres”, dijo.