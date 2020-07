El Ministerio de Salud informó esta mañana 53 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.426 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 52 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 3.937 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 130.774 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 288 casos cada 100.000 habitantes.

Esta cifra de fallecidos se informó luego de que por primera vez ayer se registraran más de 100 muertos en una sola jornada. Además, según el reporte oficial, 24 de las víctimas corresponden a la provincia de Jujuy.

Buenos Aires

Los casos positivos en coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 73.340 tras confirmarse 2.556 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera sanitaria bonaerense, se registran 418 casos por cada 100.000 habitantes, y se detalló que 35.831 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En este contexto, el Ministerio reportó que en el territorio bonaerense fallecieron 1.180 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.

Del total de contagiados, el 50,9% son hombres, 48,7% mujeres, y hay 0,4% “sin datos”.

Sobre el total de casos, el 59,4% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 15,6% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 17,4% está en investigación la causa; el 7,2% corresponde a trabajadores de salud y el 0,7% son casos importados, indicó el informe oficial.

Ciudad de Buenos Aires

Un total de 51 personas fallecieron ayer por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada donde se notificaron 1.090 nuevos casos que al sumarse arrojan un acumulado de 46.387 desde que comenzó la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud porteño. Según el reporte diario, el total de personas fallecidas acumulado es de 925.

Las altas acumuladas son 16.946, de las cuales 409 se dieron ayer; en tanto que el sistema de salud porteño detectó 749 casos de personas no residentes en la Ciudad de Buenos Aires y otorgó 110 altas, mientras que dieciocho personas no residentes fallecieron.

En total, desde marzo pasado, fueron realizados 186.030 hisopados, con un índice de positividad acumulado de 37,4%, en tanto los de ayer fueron 3.989, con un índice de positividad de 45,4%.

El 82% de los casos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 83,3% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,7 años; la letalidad general es del 1,99%.

En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 290 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 808 pacientes con esa enfermedad moderada y 3.029 leves, según la información oficial.

En los barrios populares ayer se detectaron 98 nuevos casos de coronavirus (12.041 acumulados) y el total de fallecimientos asciende a 121 con un índice de letalidad del 1%. Las altas acumuladas son de 7.719 en esos conglomerados, 126 en el día de ayer.

Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 1.876 casos en Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.284 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 2.446 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.631 en barrio 20 y 1.333 en el barrio 15, ambos de Villa Lugano, 607 en el barrio Carrillo y 158 en el barrio Rodrigo Bueno.

También, se confirmaron 549 casos en Balvanera y 259 en Flores; mientras que en La Boca hubo 204 positivos; en Constitución, 147; en Barracas, 251; en Almagro, 268; en Palermo, 168; en Villa Soldati, 215; en Paternal, 100; en Chacarita, 131; en Parque Chacabuco, 62; en Boedo, 18; en San Cristóbal, 94; en Mataderos, 84; en Recoleta, 38; en San Telmo, 49 y 112 casos en Caballito.

En los centros de salud, el Gobierno porteño realizó ayer 3.182 test (109.595 acumulados) de anticuerpos (serológico) al personal sanitario y 84 (2.503 acumulados) dieron positivos, mientras que 44 (697 acumulados) trabajadores fueron ayer positivos al PCR, que es la prueba que se realiza para ver si la persona está cursando Covid-19.

En cuanto a los geriátricos, ayer se hicieron 583 (24.731 acumuladas) pruebas serológicas y 24 dieron positivas (745 acumulado), mientras que hubo 28 casos (461 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR.