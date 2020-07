Plan Desescalada: Capitanich lo presenta esta sábado y prevé 3 etapas de reactivación

Capitanich en teleconferencia con Alberto Fernández: “vamos a una etapa con el corazón puesto en la responsabilidad y con la seguridad de que entre todos vamos a salir adelante”.

El gobernador chaqueño presentará este sábado a las 11 el Plan Desescalada, de reapertura gradual de actividades. También agradeció al pueblo chaqueño y, a los trabajadores de la salud. La reactivación será gradual y escalonada, con miras a reducir el impacto que sufrió la actividad comercial.

El gobernador Jorge Capitanich participó este viernes, vía teleconferencia, del acto en el que el presidente Alberto Fernández anunció la vuelta a la fase 3 de cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El mandatario adelantó que Chaco avanzará en el Plan Desescalada, de reapertura gradual de actividades, que será anunciado este sábado a las 11.

Dirigiéndose a Fernández, Capitanich aseguró que “el esfuerzo valió la pena, gracias a su liderazgo y conducción. Gracias por el acompañamiento y la solidaridad. Pusimos el alma, el cuerpo y el corazón y estamos trabajando codo a codo por poner a la Argentina y al Chaco de pie. Vamos a una etapa con el corazón puesto en la responsabilidad y con la seguridad de que entre todos vamos a salir adelante”, aseguró.

El mandatario anunció que mañana se informará a la ciudadanía sobre el plan que contendrá las medidas específicas de flexibilización que se pondrán en marcha en la provincia: “Vamos a informar a toda la ciudadanía chaqueña junto a los intendentes bajo un concepto de unidad y consenso. La única prioridad hoy es atender a nuestras familias, lo prioritario es la salud de chaqueños y chaqueñas, y trabajar entre todos y con todos”, adelantó Capitanich.

Capitanich inició su participación en la conferencia agradeciendo el esfuerzo de los chaqueños durante todo este tiempo, tanto de quienes permanecen en sus hogares como de los trabajadores que hacen posible que cada vez sean menos los contagios y las víctimas a causa del Covid-19: “Sentimos orgullo por nuestros trabajadores que evitaron muertes y contagios. Sabemos que nos enfrentamos a una pandemia que se resuelve con solidaridad y nos afectó duramente”.

En la presentación, el presidente estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Río Negro, Arabela Carreras

El presidente Alberto Fernández detalló: “Nos fijamos una serie de objetivos que venimos cumpliendo y nos permiten tener cierto optimismo. La mayor preocupación era que el sistema de salud esté preparado para atender los casos que se presentaban”, aseguró Alberto Fernández, quien advirtió que como país “estamos en la zona del mundo que hoy es el epicentro de la pandemia: América Latina”.

La reapertura de actividades será gradual y escalonada, con el objetivo de reducir el impacto que sufrió la actividad comercial. En esta nueva fase, se mantendrán muchas de las prohibiciones anteriores para evitar las aglomeraciones en lugares cerrados y reuniones sociales.

Fernández aseguró que “todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil”, e informó que en los últimos 14 días “seguimos estando en términos comparativos en una situación buena. Pero es importante entender que el riesgo de contagio existe, y debemos extremar nuestros cuidados para que podamos controlar la situación”. Por eso, el presidente detalló: “Vamos a proponerles pensar en cómo seguimos, tratando de volver a la nueva normalidad paulatinamente, porque lejos estamos de ganar la batalla.

*Chaco: una salida planificada desde el consenso*

El gobernador Capitanich informó que, en las últimas semanas, avanzó en una “red de consultas” con las y los expertos del Comité de Evaluación y Monitoreo, comerciantes, empresas del sector turístico y gastronómico, gimnasios y diversos sectores afectados por la pandemia.

“Los escuchamos muy atentamente para entender sus problemas y tratar de ayudar con soluciones”, destacó y se dirigió al presidente: “la enorme cantidad de iniciativas que ha tomado tuvieron un impacto muy significativo para ayudar a muchas familias. Tenemos que seguir trabajando en ese camino”.

En la provincia, 3 de 4 personas que contrajeron coronavirus lograron recuperarse, lo que equivale a un 77%. “Eso no sería posible si no fuera por el esfuerzo de médicos enfermeros, mucamos, todos los trabajadores de la salud y quienes no han podido trabajar este tiempo para cuidar a todos”, agradeció Capitanich.

La política actual del gobierno chaqueño está centrada en tres objetivos: Detectar, aislar y cuidar. “Estamos focalizados en esto. Para cuidar necesitamos invertir más en el sistema sanitario. Sé que falta y no alcanza a reparar el problema que teníamos preexistente pero lo vamos a hacer trabajando con todos y entre todos”, remarcó Capitanich.

De los 69 municipios chaqueños, son cuatro los que cuentan con un mayor número de casos, focalizados en el Área Metropolitana del Gran Resistencia. “En total 21 municipios tuvieron casos pero mediante una estrategia de control y cuidado, son 8 los municipios con más de 6 casos, y 4 los municipios críticos”, detalló el mandatario.

La pandemia también tuvo como efecto un aumento significativo en la capacidad instalada del sistema sanitario chaqueño, con una inversión de más de $400 millones de pesos en 34 obras de infraestructura para adecuar el sistema para la atención de Covid. La provincia duplicó el número de respiradores, y se avanzó en una fuerte inversión para la adquisición de insumos, medicamentos y equipos de protección personal.

Además, Capitanich recordó los tres ejes en la contención y atención de casos: geriátricos, lugares de encierro y barrios populares. “Logramos mediante el trabajo junto a las comunidades originarias pasar de 246 casos a sólo 8 positivos hoy. Se ha hecho un trabajo de rastreo y testeo y bloqueo de barrios que tuvieron mayor número de contagios”, detalló el mandatario.