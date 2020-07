Fernán Quirós condenó el ataque a C5N: “El método nunca puede ser la violencia”

El ministro de Salud porteño criticó además a los políticos que estimulan “el desencuentro de la sociedad”.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, condenó el ataque a la libertad de expresión perpetrado ayer en el “Banderazo por la República” al que había convocado el espacio político al que pertenece y afirmó que el rol de los líderes políticos es “cuidar el encuentro de la sociedad y no estimular el desencuentro”.

Al brindar una conferencia de prensa esta mañana en la sede de la jefatura del gobierno porteño en Parque Patricios, para informar sobre la situación sanitaria, Quirós fue consultado también sobre los hechos de violencia contra el equipo periodístico de C5N durante las protestas de ayer, convocada a través de las redes sociales y fogoneada desde la oposición.

En ese marco, el funcionario macrista expresó su “solidaridad” con los agredidos y opinó: “No vamos a poder construir un país con significado para todos si no somos posibles de dialogar, acordar y zanjar nuestras diferencias, y este método nunca puede ser la violencia”.

“El mundo en general, la Argentina en particular y la Ciudad de Buenos Aires estamos viviendo un momento de trauma social prolongado; llevamos muchos meses con mucho dolor y muchas dificultades, con mucha gente pasándola mal”, evaluó el funcionario.

En este contexto, consideró que “es responsabilidad de los líderes buscar las coincidencias de la sociedad, que tiene matices y, a veces, desencuentros importantes”.

Asimismo, consideró que, “en momentos tan difíciles, con tantas tensiones, lo importante es respetar la expresión de todo el mundo”, y entendió que “la gente necesita expresarse porque están atravesando una situación difícil”.

Al opinar sobre el impacto sanitario de este tipo de manifestaciones, Quirós dijo que “estas expresiones de la ciudadanía las tenemos que hacer con mucho cuidado”.

“En la ciudad de Buenos Aires vi mucha gente en auto, que es una manera relativamente apropiada de expresarse, algunas personas caminando con barbijo y con distancia, y algunas otras pocas sin barbijo”, comentó Quirós.

En ese marco, insistió: “Necesitamos sobre todo buscar espacios de entendimiento, y los líderes tenemos que cuidar ese encuentro y no estimular el desencuentro”.

“La violencia no conduce a nada, sino a más desencuentro y las expresiones populares son muy importantes, pero hay que hacerlas con el cuidado que nos impone esta pandemia”, finalizó.