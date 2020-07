Vecino de Campo Largo Piden que una familia que vino de Resistencia cumpla el aislamiento en otro lugar

Un vecino de Campo Largo con domicilio en el barrio 60 Viviendas realizó una exposición policial solicitando que una familia que llego de Resistencia cumpla el aislamiento obligatorio en otro lugar y no la vivienda que tienen en el mismo barrio.

Solicitó que mediante las autoridades que correspondan se tomen las medidas y se traslade a este vecino y a su madre y cumplan el aislamiento obligatorio en otro lugar. Realiza esta petición porque siente temor de contagiarse el y su familia, como así también todo el barrio. Señala además que “el lugar donde se encuentra esta familia no es el adecuado para cumplir con el aislamiento y que no lo están cumpliendo correctamente”

Asegura este vecino en la exposición que la realizó ante la Comisaria de Campo Largo que ambas personas, vecinos suyos, reciben a diario visitas de otras personas .

Por último aclaro que “no tiene ningún problema personal con su vecino, solamente que realizó la misma exposición para evitar que se propague el virus”