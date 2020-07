Puerto Eva Perón: hace 30 días que 20 personas viven en la banquina de la ruta 11 esperando que desde Formosa lo habiliten a ingresar

A 20 vecinos de Formosa no los dejan ingresar a su provincia; viven hace más de 30 días a la vera de la ruta 11, cerca de Puerto Eva Perón, durmiendo en los autos y comiendo de la solidaridad de policías, camioneros y de quienes viven en Puerto Eva Perón.

Todos, así lo aseguraron, tienen su domicilio en Formosa y no pueden regresar.

El camionero chileno, que tuvo el accidente vial en la mañana del martes y cayó a las aguas del río Bermejo, desnudó la cruda realidad que viven 20 personas que no pueden ingresar a Formosa y están varados, con sus autos, a escasos metros de su provincia.

Con un pronostico climático que preocupa para quienes duermen dentro de sus autos; que se refugian del viento y se guarecen de las lloviznas bajo un plástico blanco; que se convirtió en improvisada carpa; que tienen luz gracias a la actitud solidaria de los policías chaqueños; que cuentan con una manguera con agua provista por el municipio; que logran cocinar una comida diaria a partir de la solidaridad de camioneros y vecinos de Puerto Eva Perón, que les acercan un fideo, un arroz; que improvisaron un fogón donde hacen torta a la parrilla o torta frita; situación que plantea demasiados interrogantes.

Son 20 personas que subsisten en la banquina de la ruta 11, a unos cuantos metros del control policial chaqueño. Más allá, está el puente General San Martín sobre el Río Bermejo y, el retorno a sus domicilios.

Hay mujeres, chicos, Don Senón con sus 60 años y, según dicen quienes opinan sobre el coronavirus, “es una persona de riesgo”, otros lo encasillan como “adulto mayor”. De una u otra forma está impedido de regresar a su provincia.

De hecho, a esta altura y, con solo observar la cantidad de camiones de otras provincias y países que transitan por las rutas 11 y 16 de Chaco, queda en evidencia que algo está mal; desequilibrado en la solidaridad y que -para algunos – el sálvese quien pueda es una doctrina y la ponen en práctica.

“Soy Senón (Senón con S, aclara a primerochaco.com) Gutierrez, tengo 60 años, hace 24 días que estoy durmiendo en el auto, aquí en la banquina de la ruta 11”.

“Hice lo que cualquier persona hubiera hecho solicité el permiso en mayo y hasta ahora no tengo ninguna respuesta y estamos esperando que nuestro gobernante de Formosa nos autorice a entrar a nuestra provincia, porque tenemos domicilio en Formosa, porque tengo mi madre sola y esto es inhumano”, dice Senón.

“Aquí vamos a morir de neumonía, no de coronavirus”.

“Yo soy de Villa 213, tengo mi domicilio allí”.

“Estamos comiendo por la solidaridad del pueblo de Eva Perón, de la policía chaqueña, camioneros y cuando hace frío amanecemos al lado del fuego para tratar de calentarnos”.

Senón aclara hasta le ofrecimos al gobierno de Formosa que nosotros alquilábamos una casa y nos aislábamos allí para que tengan mayor certeza y después cada uno que continuará camino a su pueblo, ni nos contestaron, pero imagínese que después de 24 días tirado en la ruta, en lo peor que me pudo pasar en la vida, si ya no tuvimos coronavirus, seguramente nos matará el frío, la llovizna, una gripe, una neumonía, no se, esto es muy feo”.